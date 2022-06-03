Sağlık Bakanlığı’nın istatistik yıllığında Covid-19’un adı yok

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na Covid-19 hastaları ve ölümlerini girmedi. Hatta 300 sayfalık yıllıkta Covid-19’un adı bile yok.

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‘Ana Tanı Gruplarına ve Cinsiyete Göre Ölüm Nedenlerinin Dağılımı’ tablosu, 2019 tablosuyla birebir aynı yayınlandı.

1950 yılından bu yana düzenli olarak her yıl eylülde kamuoyuyla paylaşılan Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nın 2019 verileri 2020’de yayınlanmamıştı.

2019 yıllığı 2021’de, 2020 yıllığı da önceki gün yayınlandı. Bakanlığın istatistikleri yayınlamaması, Covid-19’dan ölenlerin gerçek sayısını gizlemek istediği şeklinde yorumlanmıştı.

Nitekim Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tahminlerine göre, Covid-19 nedeniyle 2021 sonu itibariyle Türkiye’de ölenlerin sayısı 264 bin 41. Bakanlığın paylaştığı verilere göreyse toplam 82 bin 286 bin kişi Covid-19 nedeniyle öldü.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020’de yer alan ‘Yıllara Göre Enfeksiyon Hastalıklarının Vaka Sayıları’ başlıklı 2020 yılına ait verilerinde bulunduğu tabloda diğer hastalıklar gösterilirken Covid-19 enfeksiyonu yok sayıldı.

Ana Tanı Gruplarına ve Cinsiyete Göre Ölüm Nedenlerinin Dağılımı, Ölüm Nedenleri Dağılımının Uluslararası Karşılaştırması, Ana Tanı Gruplarına Göre Ölüm Nedenlerinin Dağılımı, Tanı Gruplarına ve Cinsiyete Göre Seçilmiş Nedenlerin Yaşa Standardize Erken Ölüm Hızları gibi ölüm rakamlarının da içinde bulunduğu tablolar Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019’da yer alıyor.

‘Bakanlık gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor’

Yazılı bir açıklama yayınlayan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Covid-19 salgınının kasıp kavurduğu, binlerce ölümün yaşandığı 2020’ye ait ölüm sayıları yok” dedi.

Uğur şunları söyledi: “Yıllığa göre Covid-19 hiç yaşanmadı. Covid-19 sürecini, başından beri şeffaflıktan uzak bir şekilde yürüten Sağlık Bakanlığı, verileri gizleyerek gerçeklerin üzerini örtmeye çalışmaktadır. 2021’in nisan ayından bu yana da Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerini gizlemeye başlamıştı. Yurttaşlarımızın açık, şeffaf ve doğru bilgi edinme hakkı vardır, bilim insanlarının çalışmalarını sürdürebilmeleri için verilere ihtiyacı vardır. Hiçbir bilim insanı Türkiye’de Covid-19 salgınına ilişkin bilimsel bir analiz yapacak durumda değildir.”

Sayıları manipüle eden, gizleyen, gerçeğin üstünü örten siyasi iktidarın ‘algı yönetiminin peşinde olduğunu‘ söyleyen Uğur, şöyle konuştu: “Ancak gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Sağlık hizmetlerinde üstü örtülmeye çalışılan gerçeklerin bedelini; hekim bulamayan, randevu alamayan yurttaşlarımız sağlığıyla ödemektedir.”