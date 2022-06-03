Nebati’nin hevesi kursağında kalabilir: TÜFE’de zirve tahminleri çok farklı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor” dese de Reuters’ın tahminlerine başvurduğu dört ekonomist enflasyonda zirveyi yüzde 80-95 aralığında bekliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre enflasyon mayısta aylık bazda beklentilerin altında artsa da yüzde 73,5’le 24 yılın zirvesine çıktı.

Veri sonrası Nebati, Twitter’da “Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir” dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetimi enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu savunarak, rekor seviyelere rağmen Merkez Bankası’nın faiz artışlarına izin vermiyor.

Uzmanlarsa, enflasyona ilişkin KDV indirimleri gibi sınırlı adımlar hariç belirgin bir tedbir alınmaması nedeniyle beklentilerini her geçen gün enflasyonun daha uzun süre çok yüksek seviyelerede kalacağı şeklinde revize ediyor.

Ekonomistlerin beklentileri TÜFE’de henüz zirvenin görülmediği ve yükselişlerin devam edeceği yönünde.

Reuters’ın TÜFE zirvenin zamanlamasına ve seviyesine ilişkin sorusuna yanıt veren dört ekonomist, zirveyi yüzde 80-95 aralığında ve son çeyrekte tahmin etti.

Reuters’ın güncel anketinde yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı (ortanca) yüzde 63,5 çıkmıştı. Ekonomistler sadece bir ayda yıl sonu beklentisinde 10 puanın üzerinde revizyona giderken, benzer revizyonlar yılbaşından beri aralıksız yapılıyor.