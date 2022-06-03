HDP’den ‘yeni Erdoğan’ şerhi: Zorlarlarsa aday çıkarmayı tartışırız

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda şerhini açıkladı: ”Bizi Erdoğan’la, Erdoğan’a benzer bir aktör arasında tercih yapmaya zorlarlarsa, biz o kötülerin tarafı olmayız. Aday çıkarmayı tartışırız.”

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BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtlayan Temel, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş veya eşi Başak Demirtaş’ın adaylığının henüz gündemlerinde olmadığını ifade etti.

‘Bir akıl millet ittifakını kilitlemeye çalışıyor‘

Temel, millet ittifakını şöyle eleştirdi: ”Aslında uzun süredir şu değerlendirmeyi yapıyoruz: Bir akıl millet ittifakını da adeta iktidar gibi kilitlemeye çalışıyor. Yani ırkçı, milliyetçi ve kimi kesimlere özel düşmanlık besleyen duyguları ki buna Kürtler, kadınlar dahil bir hassasiyet oluşturma adına diğer bloğa benzeştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla millet ittifakı, kendi farkını, iktidar karşısındaki alternatifini bu nedenle yeteri kadar oluşturamıyor, programa dönüştüremiyor.”

Bunda İYİ Parti’nin, kodları sebebiyle çok belirgin bir rolü olduğunu belirten Temel şöyle devam etti: ”Kılıçdaroğlu’nun, ‘Demirtaş, Kavala serbest bırakılacak, hukuksuzluklar bitecek’ söylemi bir proje, bir plan değil. Çünkü bunlar iktidar tarafından yaratılmış haksızlıklardır. Haksızlıkları gidermek bir lütuf, bir vaat olamaz.”

‘En doğal talebinize bile, inşallah demiyoruz’

CHP’nin Van’da düzenlediği çalıştay sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Vanlı bir vatandaşın, “Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz” demesi üzerine ”İnşallah” dediği öne sürülmüştü. Belediye sonrasında bir açıklamayla bunu yalanlamıştı.

Temel bunun Kürtlere şunu hissettirdiğini anlattı: “‘Sizin en doğal talebinize bile, inşallah demiyoruz’. ‘İnşallah’ sözcüğü, İslam kültüründe, hayra vesile olacak her şey için kullanılır. Şimdi aslında bir yol kazası mı, değil. Oradaki hakikat onu gerektiriyordu, çünkü insanlar talep ediyordu. Orada insanların yüzüne yanlış söylüyorsun. Bu, Diyarbakır’da başka, Ankara’da farklı konuşuyor gibi. Van’da farklı Ankara’da farklı konuşuyorsunu biraz ispatlayan bir örnek Yavaş örneği. Gerçekten, AKP’nin de, Erdoğan’ın da kurduğu oyun alanında oyun oynamak anlamına geliyor. Bu çok tehlikeli. Buradan çıkılmadığı sürece, alternatif bir gücün millet ittifakı tarafından oluşturulamayacağı şüphesi ya da kaygısı derinleşiyor.”

‘Erdoğan’dan daha az kötü biri…’

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değinen Temel, muhalefetin Erdoğan’ın karşısına Erdoğan’dan daha kötü bir aday getirme yarışına girdiğini savundu: ”Erdoğan’ın yarattığı rejim, Türkiye’nin başına bugüne kadar tarihi boyunca gelmiş, en kötü ve uzun süreli rejim. Darbe yönetimlerinde bir dönem olurdu, geçiş süreçleri olurdu. Bu kadar kötü birinin temsili karşısında, şöyle yanılgılara düşüyor muhalefet: Bu kadar kötüyken, biz daha az kötüsünü göstersek herkes mecburen destekler. Bu korkunç bir şey. Bizim HDP olarak bunu benimsememiz mümkün değil. Biz Erdoğan’a elbette mecbur değiliz, eyvallahımız da yok. Ama biz Erdoğan’dan daha az kötü birini de tercih etmek zorunda değiliz.”

‘Erdoğan benzerine zorlanırsak aday çıkarırız’

Tutumlarını adaya göre belirleyeceklerini belirten Temel şöyle devam etti: ”Eğer aday, bu tutum ve sözünü kamuoyunun önünde ve çeşitli temaslarında ortaya koyarsa, elbette biz desteğimizi de ilkelerimizi ortaya koyarak uzlaşmaya hazırız. Ama diyelim ki bizi Erdoğan’la, Erdoğan’a benzer bir aktör arasında tercih yapmaya zorlarlarsa, biz o kötülerin tarafı olmayız. Aday çıkarmayı tartışırız. Çünkü iki kötünün karşısında bir iyinin şansı olabilir Türkiye’de diyoruz.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Yavaş

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş’ın adaylıkları üzerine parti kurullarımız gerçekten bir tartışma yürütmedi. Ama Mansur Yavaş’a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir.”

Temel, Ahmet Türk’ün daha önce Mansur Yavaş’ın adaylığına ilişkin “Mansur Yavaş’ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” değerlendirmesinin partinin görüşünü yansıttığını ifade etti.

Demirtaş’ın adaylığı gündeme gelir mi?

Temel’in, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adaylığının gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: ”Bizde böyle bir tartışma hiç yürümedi. Hatta bizim dışımızdaki adaylara yönelik de bir tartışma olmadı. O nedenle Selahattin Demirtaş’ın da, Figen Yüksekdağ’ın da fikrini alarak bir tartışma yürüteceğiz o gün geldiğinde. Adeta partimizin gücünün yarısı neredeyse içeride, dolayısıyla içeridekilerin de tutumu önemli.”