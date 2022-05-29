ABB: Yavaş, ‘Demirtaş’ı istiyoruz’ sözüne ‘İnşallah’ demedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisine “Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz” diyen yurttaşa “İnşallah” dediği yönündeki haberleri yalanladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

CHP’li belediye başkanlarının toplantısı için Van’a giden Yavaş, burada esnafları gezerken bir Vanlı yurttaşın “Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz” sözlerine üst üste birkaç kez “İnşallah” demişti.

Gültekin, Yavaş’ın ‘yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikâyetini dile getiren bir kişiye sıkça ‘İnşallah’ dediğini’ hatırlattı.

ABB basın koordinatörü, şunları söyledi: “Sayın başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikayetini dile getiren bir kişiye sıkça ‘İnşallah’ sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle ‘Selahattin Demirtaş’ı istiyoruz’ sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manüpilatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan sayın başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır.”