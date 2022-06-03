İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti aylık 20 bin liraya dayandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) seçilmiş ürünler üzerinden yaptığı fiyat analizine göre, mayısta İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,78 artarak 19 bin 950 TL oldu.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın İstanbul’da yaşam maliyeti araştırmasının mart – nisan – mayıs raporu yayımlandı.

Mayıstaki değişim oranlarına göre İstanbul’da yaşam maliyeti yıllık yüzde 86,02 arttı.

Mayısta İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 19 bin 950 TL olarak ölçüldü. Yaşam maliyeti nisana göre 1440 TL arttı.

Çay zirvede

Mayısta geçen aya göre en çarpıcı fiyat değişimlerinden biri yüzde 30 artışla çay ve türevlerinde görüldü. Çayı yüzde 22 artışla ağız ve diş bakımı ürünleri takip ederken, yoğurt fiyatları da yüzde 15 arttı. Et ve kıymanın fiyatı da yüzde 15 arttı.