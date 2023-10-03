Akşam Postası / 3 Ekim 2023

TÜİK, aylık enflasyonu bu sefer ENAG’dan düşük açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 61,53 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 4,75 oldu.

Hekim göçü tam gaz: Eylülde rekor başvuru

Eylülde 321 hekim yurt dışına çıkabilmek amacıyla iyi hal belgesi istedi.

Merkez Bankası başkanı: 2024’ü dezenflasyon dönemi olarak görüyoruz

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024’ü dezenflasyon yılı dönemi olarak gördüklerini söyledi.

CHP’lilerden ağır suçlama: Yardım kolileri ‘depremzedeler beklerken’ vekillere gitmiş

CHP’li milletvekilleri, AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi’ni depremzedelere verilmek üzere hazırlanan yardım kolilerini milletvekillerine göndermekle suçladı.

Çok okunan RTÜK başkanı ve patronunun hedef aldığı Ayşenur Arslan hakkında soruşturma

RTÜK başkanı ve patronunun hedef aldığı Ayşenur Arslan hakkında soruşturma

İstanbul Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırıya ilişkin şüphelerini dile getiren gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı.

‘Efsane dönüyor’: Beyoğlu Sineması seyircisiyle buluşacak

İstiklal Caddesi’nin simgelerinden Beyoğlu Sineması, yenilenmiş haliyle yarın akşam kapılarını açıyor.

Yeni rekor: Borsa güne nasıl başladı? – 3 Ekim 2023

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artarak 8.547,39 puanla rekor seviyeden başladı.

İster yağmurlu bir akşam üstü, ister hafta sonu: Sergilerden sergi beğenin

İstanbul’a hiç kuşkusuz en çok yakışan mevsim sonbahar geldi çattı. Diken, hafif hafif yağan yağmurlu bir akşam üstü veya hafta sonu gezerken içinizi ısıtacak yedi sergiyi beğeninize sunuyor.

Danimarka’dan tazminat istiyorlar: Binlerce Grönlandlı kadına gizlice spiral takılmış

Danimarka hükümeti, Grönlandlı kadınlara rızası dışında ‘doğum kontrol’ uygulamakla suçlanıyor. Yaşı 80’e dayanan kadınlardan bazıları durumu jinekolog muayenesi sırasında tesadüfen öğrenmiş.