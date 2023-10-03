Akşam Postası / 3 Ekim 2023

TÜİK, aylık enflasyonu bu sefer ENAG’dan düşük açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 61,53 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 4,75 oldu.
ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 130
Hekim göçü tam gaz: Eylülde rekor başvuru
Eylülde 321 hekim yurt dışına çıkabilmek amacıyla iyi hal belgesi istedi.
Merkez Bankası başkanı: 2024’ü dezenflasyon dönemi olarak görüyoruz
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024’ü dezenflasyon yılı dönemi olarak gördüklerini söyledi.
CHP’lilerden ağır suçlama: Yardım kolileri ‘depremzedeler beklerken’ vekillere gitmiş
CHP’li milletvekilleri, AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi’ni depremzedelere verilmek üzere hazırlanan yardım kolilerini milletvekillerine göndermekle suçladı.
RTÜK başkanı ve patronunun hedef aldığı Ayşenur Arslan hakkında soruşturma
İstanbul Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırıya ilişkin şüphelerini dile getiren gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı.
Gözaltına alınan Ayşenur Arslan serbest
Ayşenur Arslan: Program orucundayım
RTÜK’ün ceza sinyali ‘Medya Mahallesi’ni bitirdi
Kılıçdaroğlu, Ayşenur Arslan’ı ‘es geçti’
‘Efsane dönüyor’: Beyoğlu Sineması seyircisiyle buluşacak
İstiklal Caddesi’nin simgelerinden Beyoğlu Sineması, yenilenmiş haliyle yarın akşam kapılarını açıyor.
Yeni rekor: Borsa güne nasıl başladı? – 3 Ekim 2023
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artarak 8.547,39 puanla rekor seviyeden başladı.
İster yağmurlu bir akşam üstü, ister hafta sonu: Sergilerden sergi beğenin
İstanbul’a hiç kuşkusuz en çok yakışan mevsim sonbahar geldi çattı. Diken, hafif hafif yağan yağmurlu bir akşam üstü veya hafta sonu gezerken içinizi ısıtacak yedi sergiyi beğeninize sunuyor.
Danimarka’dan tazminat istiyorlar: Binlerce Grönlandlı kadına gizlice spiral takılmış
Danimarka hükümeti, Grönlandlı kadınlara rızası dışında ‘doğum kontrol’ uygulamakla suçlanıyor. Yaşı 80’e dayanan kadınlardan bazıları durumu jinekolog muayenesi sırasında tesadüfen öğrenmiş.