Basın İlan Kurumu bütçesinden eşarp ve saat alımı 

ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Basın İlan Kurumu’nun (BİK) bütçesinden 2022’de lüks bir saat ve pahalı bir markadan eşarp alındığı ortaya çıktı. Saat eski genel müdür Rıdvan Duran görevden ayrıldıktan iki gün sonra, eşarpsa BİK müdürlerinin toplantısı sonrası alınmış.

Fotoğraf: AA

BİK, kamu ilan ve reklamların süreli yayınlarda yayımlatılmasına aracılık etmekle görevli bir kamu kurumu.

Eski genel müdür Rıdvan Duran 8 Nisan 2022’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevine getirilmişti. Duran görevinden ayrıldıktan iki gün sonra Rado adlı saat markasının 19 bin 300 liralık Coupole Classic modeli kurum bütçesinden alındı. 10 Nisan 2022 tarihli alımın faturası da kuruma kesildi.

23 Nisan 2022 tarihinde genel müdür yardımcısı Cavit Erkılınç, Duran’ın yerine genel müdürlüğe getirildi. Erkılınç yönetimindeki BİK’in ‘2022 Müdürler Değerlendirme Toplantısı’ Afyonkarahisar’daki Akrones Thermal&Spa Oteli’nde 3-6 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

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7 Kasım günü İpekyol Giyim adlı markadan 479 liraya eşarp alındı. Satın alma sonrası çıkan 479 liralık fatura da yine kuruma kesildi.

Toplantının gerçekleştirildiği yerde bu yıl da toplantı düzenlenmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 2023’te aynı otelde toplantı düzenlenmesini Meclis gündemine taşımış ve verdiği soru önergesinde otele günlük olarak kişi başı 3 bin 980 lira ödeneceğini dile getirmişti.