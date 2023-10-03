İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 44 bin 561 lira

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 44 bin 561 lira oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayımlandı.

Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,62, bir önceki yılın aralık ayına göreyse yüzde 61,47 oranında arttı.

Eylülde İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44 bin 561 lira olarak hesaplandı.

Böylece İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, ağustosa göre bin 968 lira artış gösterdi.

Et-kıymada yüzde 100’ün üzerinde artış

Araştırmaya göre, et-kıyma ürünleri yıllık bazda yüzde 117,10 oranında arttı. Hanelerin sık kullandığı ürünlerde en çarpıcı fiyat artışlarından biri yüzde 183,33 artış oranıyla saç bakım ürünleri oldu.