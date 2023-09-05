İstanbul’da yaşamanın maliyeti aylık 42 bin lirayı geçti

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 42 bin 593 lira oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayımlandı.

Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı.

Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 80,59 olarak gerçekleşti.

Ağustosta İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 42 bin 593 lira olarak ölçüldü. Yaşam maliyeti temmuza göre 3 bin 765 lira arttı.

Zeytinyağı yine zirvede

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en yüksek artışlardan birinin yüzde 144,37’yle zeytinyağı fiyatlarında fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Geçen ay da en yüksek artış zeytinyağı fiyatlarındaydı.