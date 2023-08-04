İstanbul’da yaşamanın maliyeti ayda 40 bin liraya dayandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 38 bin 828 lira oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayımlandı.

Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,24 arttı.

Bir ayda 3 bin 448 liralık artış

Temmuzda İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 38 bin 328 lira olarak ölçüldü. Yaşam maliyeti hazirana göre 3 bin 448 lira arttı.

Zeytinyağı zirvede

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en yüksek artışlardan biri yüzde 94,31’le zeytinyağı fiyatlarında görüldü.