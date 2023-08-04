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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yaşamanın maliyeti ayda 40 bin liraya dayandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 38 bin 828 lira oldu.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayımlandı.


Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,24 arttı.

Bir ayda 3 bin 448 liralık artış

Temmuzda İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık 38 bin 328 lira olarak ölçüldü. Yaşam maliyeti hazirana göre 3 bin 448 lira arttı.

Zeytinyağı zirvede

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en yüksek artışlardan biri yüzde 94,31’le zeytinyağı fiyatlarında görüldü.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti aylık 20 bin liraya dayandı

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