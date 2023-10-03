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Yaramazlara biraz batar!

‘Efsane dönüyor’: Beyoğlu Sineması seyircisiyle buluşacak

İstiklal Caddesi’nin simgelerinden Beyoğlu Sineması, yenilenmiş haliyle yarın akşam kapılarını açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, ağustosta mali sıkıntılar nedeniyle kapanan Beyoğlu Sineması’na sahip çıkarak sinemanın faaliyetlerine ‘İBB Beyoğlu Sineması’ olarak devam edeceğini açıklamıştı.


İBB, “Efsane dönüyor” diyerek yaptığı açıklamada sinemanın yenilenmiş haliyle yarın akşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla kapılarını açacağını duyurdu.

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