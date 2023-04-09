Beyoğlu Sineması geri dönüyor: İlk film ne olsun?

İstiklal Caddesi’nin simgesi Beyoğlu Sineması, yenilenmiş haliyle kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Beyoğlu Sineması’nın yenilenmiş hali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, ağustosta mali sıkıntılar nedeniyle kapanan Beyoğlu Sineması’na sahip çıkarak, sinemanın faaliyetlerine ‘İBB Beyoğlu Sineması’ olarak devam edeceğini açıklamıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sinemanın yenilenmiş halinden bir fotoğraf paylaşarak sinemanın çok yakında açılacağının haberini verdi: “Pazar sıkıntısı yaşayanlar için güneşli bir haber vereyim mi? Beyoğlu Sineması da yolda… İlk film ne olsun? ‘Umut’ deseniz ne güzel olur.”