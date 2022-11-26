İBB sahip çıktı: İstiklal Caddesi Beyoğlu Sineması’nı kaybetmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Ağustos ayında mali sıkıntılar nedeniyle kapanan Beyoğlu Sineması’na sahip çıktı. Sinema 2023 yılında yenilenmiş haliyle ‘İBB Beyoğlu Sineması’ olarak kapılarını yeniden açacak.

Beyoğlu Sineması Ağustos ayında ‘mali sıkıntılar’ nedeniyle kapatılmıştı.

İstanbul’un en eski sinema salonlarından, İstiklal Caddesi’nin simgesi 33 yıllık Beyoğlu Sineması, Ağustos ayında ‘mali sıkıntılar’ nedeniyle işletmecisi Utku Ögetürk tarafından kapatılmıştı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu Sineması’nın işletmesini aldıklarını ve sinemanın faaliyetlerine İBB Beyoğlu Sineması olarak devam edeceğini açıkladı:

“Bugün itibarıyla İBB, Beyoğlu Sineması’nın kapanmasını engellemiş oldu. Burada yeni işletmeci olarak kültür ve sanatın destekçisi olacak bir modelle gösterimlere, buluşmalara, kültürel faaliyetlere devam edeceğiz.”

İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu tür kültürel alanlara önem verdiklerini belirtti: “Ama kurumsal ama manevi ama bazı sponsorluklar üreterek fedakarlıklar yapıyor ve bu tür alanların maddiyatla ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu, topluma moral katacağını biliyoruz.”