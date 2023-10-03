Kılıçdaroğlu, Ayşenur Arslan’ı ‘es geçti’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında medya üzerindeki baskılara, tutuklu gazetecilere ve basın özgürlüğü ihlallerine değinirken bugün gözaltına alınan Ayşenur Arslan’ın adını anmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: CHP

Pazar günü saat 09:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, iki saldırgan ölmüş, iki polis de hafif yaralanmıştı.

Dün bu saldırının tartışıldığı Halk TV’deki ‘Medya Mahallesi’ programında gazeteci Ayşenur Arslan, saldırganların kolay bir şekilde İçişleri Bakanlığı’nın önüne kadar gelmesini ve saldırıyı sorgulamıştı.

Bunun ardından sırasıyla RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını, Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu Arslan’ın programının sonlandırıldığını ve İstanbul başsavcılığı da Arslan hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Birkaç saat sonra Arslan gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ’ı andı, Ayşenur Arslan’ı anmadı

Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında sözü basın özgürlüğüne getirdi. “Gazeteci ağzını açıyor, içeri…” diye başlayan CHP lideri, uzun uzun iktidarın çeşitli yöntemlerle bağımsız medyayı nasıl baskı altında tuttuğunu anlattı.

Bu bağlamda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bir ceza infaz aygıtına döndüğünü belirten Kılıçdaroğlu, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın neden hapse atıldığını sordu. Buna karşılık daha bugün gözaltına alınan Arslan’ın adını anmadı.

Üstelik Yanardağ, TELE1’de yayınlanan ‘4 Soru 4 Yanıt’ programda sarf ettiği sözler nedeniyle 27 Haziran’da Arslan’la aynı gerekçelerle tutuklanmıştı. Yani ‘terör örgütü propagandası yapma’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’.

Yanardağ’ın AKP’li Galip Ensarioğlu’nun ‘çözüm süreci’ sözlerini eleştirdiği programdan bir bölüm, yine AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Yanardağ, Çelebi’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline gelmişti. Çelebi’nin yayınladığı videoda Yanardağ şunları söylüyor: “Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatıyla bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir.”

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Yanardağ’ın 10,5 yıla kadar hapsi isteniyor.