ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 130

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 130,13 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon eylülde aylık yüzde 6,24 artarken dokuz aylık artış oranı yüzde yüzde 95,33 oldu.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın ağustos verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 8,59, yıllıksa yüzde 128,05 artmıştı. Ocak-ağustos dönemindeki artışsa yüzde 83,96 olmuştu.
ENAG’a göre enflasyon yükselmeye devam ediyor.
Eylülde aylık artış yüzde 6,24 oldu. 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 130,13 olarak açıklayan ENAG, ocak-eylül enflasyonunu yüzde yüzde 95,33 olarak hesapladı.
İstanbul Ticaret Odası da iki gün önce, İstanbul’daki 12 aylık enflasyonu yüzde 73,18 olarak açıklamıştı.