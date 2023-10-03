Merkez Bankası başkanı: 2024’ü dezenflasyon dönemi olarak görüyoruz

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024’ü dezenflasyon yılı dönemi olarak gördüklerini söyledi.

Hafize Gaye Erkan. Fotoğraf: AA

Erkan bugün Meclis’te sunum yaptı. Merkez Bankası başkanı, 2024’ün ‘dezenflasyon dönemi’ olacağını belirtti: “Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz.”

Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz. — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) October 3, 2023

Ne olmuştu?

Aralık 2021’de hazine ve maliye bakanlığına getirilen Nureddin Nebati döneminde ‘yeni ekonomi modeli’ne geçilmişti. Bu modele göre faiz düşürülecekti. İktidarın hesabına göre TL değersizleşecekti ancak cari açık ve enflasyon azalacaktı. Nitekim TL değer kaybetti ama cari açıkla enflasyon rekor üstüne rekor kırdı. Resmi verilere göre enflasyon, 2022’de yüzde 80’leri görmüştü. Bağımsız akademisyenlerin kurduğu ENAG’a göreyse 2022’de yıllık enflasyon yüzde 137,55’ti.

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2023’te enflasyon baz etkisiyle düşmeye başlamıştı. 2023’te resmi enflasyon yüzde 64,27 ölçüldü. Bu oran seçime doğru yüzde 43’e kadar düştü.

Seçimden sonra ekonomi yönetimi değişti. Hazine ve maliye bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankası başkanlığına Hafize Gaye Erkan getirildi.

Yeni ekonomi politikasında yeni vergiler getirildi ve önceki ekonomi yönetiminde baskılanan kur serbest bırakıldı. Bunun haricinde TÜİK hesaplamalarında ‘kısmen’ normale dönüldü ve aylık enflasyonda beklentilere yakın sonuçlar çıkmaya başladı. Bu iki nedenden dolayı enflasyon yeniden yükselmeye başladı.

Merkez Bankası Temmuz 2023’te yayınladığı enflasyon raporunda da yıl sonu enflasyon beklentilerini yükseltmişti. Rapora göre yüzde 22,3 olan 2023 enflasyon beklentisi yüzde 58’e, yüzde 8,8 olan 2024 beklentisi yüzde 33’e, yüzde 5 olan 2025 beklentisi yüzde 15’e yükseltilmişti.

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Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 61,53.