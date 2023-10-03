TÜİK, aylık enflasyonu bu sefer ENAG’dan düşük açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon eylülde yüzde 61,53 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 4,75 oldu.

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TÜİK ağustosta aylık yüzde 9,09 artışla yıllık enflasyonu 58,94 olarak açıklamıştı.

Eylüldeyse enflasyon, aylık yüzde yüzde 4,75 artışla yıllık yüzde 61,53 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 130,13 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon eylülde aylık yüzde 6,24 artarken dokuz aylık artış oranı yüzde 95,33 oldu.

TÜİK ağustosta, aylık enflasyonu ENAG’dan daha yüksek açıklamıştı.

Merkez Bankası, iki ay önce açıklanan enflasyon raporuyla yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmişti.