‘Mülakat kaldırılsın’ teklifine AKP ve MHP’nin oylarıyla ret

Kamudaki personel istihdamında mülakatın kaldırılmasına ilişkin teklif, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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AKP, kamuda mülakatın kaldırılmasını seçim vaadi olarak sunmuştu. Ancak vaat lafta kaldı.

Saadet Partisi, tartışmalara yol açankonuyu Meclis’e taşıdı.

ANKA’nın haberine göre önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Grup Başkan Vekili İsa Mesih Şahin, “Bir genç ülkesine neden gönül koyar? Eğer adaletsiz, kayırmacı bir düzen varsa bir genç ülkesine gönül koyar. Eğer hak eden değil, torpili olan sınavı kazanıyorsa bir genç ülkesine gönül koyar” dedi.

Saadet Partisi’nin grup önerisi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.