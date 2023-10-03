İster yağmurlu bir akşam üstü, ister hafta sonu: Sergilerden sergi beğenin

İstanbul’a hiç kuşkusuz en çok yakışan mevsim sonbahar geldi çattı. Diken, hafif hafif yağan yağmurlu bir akşam üstü veya hafta sonu gezerken içinizi ısıtacak yedi sergiyi beğeninize sunuyor.

Maçka Sanat’ta ‘görülmemiş eserleriyle’ Füreyya Koral sergisi

Maçka Sanat Galerisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını, Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramik sanatının öncüsü Füreyya Koral ile kutluyor. Bugün açılacak ‘Görülmemiş eserleriyle Füreyya Koral Sergisi’, 11 Kasım tarihine kadar Maçka Sanat Galerisi’nde olacak.

Sevgi Soysal’ın ‘Yürümek’ romanı fotoğraf sergisinde

Sevgi Soysal’ın ‘Yürümek’ romanının fotoğraf pratiğiyle yorumlandığı fotoğraf sergisi, Beyoğlu’ndaki İBB Sevgi Soysal Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Atölye 4’33 yürütücülüğünde ve Arzu Eke küratörlüğünde hazırlanan sergi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

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Trump Art Gallery’de karma sergi: ‘Animalia’

Oktay Tarhan

Trump Art Gallery, karma bir sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü kapsamında 10 sanatçı, ‘Animalia’ adlı sergide bir araya geliyor; hayvanların gücünü, zarafetini ve çeşitliliğini sanatın diliyle ifade ediyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Ekim’e kadar Trump Alışveriş Merkezi B2 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları

Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi ‘Star Wars Koleksiyonu Galaksinin Fanları’ İstanbul Sinema Müzesi’nde kapılarını açtı. Yüzlerce benzersiz koleksiyon parçası, gerçek boyutlu figür, diorama, heykel, kask, imzalı maske, ışın kılıcı, zırh, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar, set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar ve çok daha fazlası Star Wars hayranlarıyla buluşuyor.

40 yıl boyunca hayranları tarafından tasarlanan 600’den fazla parçayı görmek isteyenler İstanbul Sinema Müzesi’ni 1 Şubat 2024’e kadar ziyaret edebilir.

Ara Güler arşivinden ‘Renkli Anadolu’ sergisi

Ara Güler’in uzun yıllar boyunca Anadolu’ya yaptığı gezilerden derlenen renkli fotoğraflarına yer verilen ‘Renkli Anadolu’ sergisi, 6 Ekim’de Ara Güler Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Renkli fotoğrafçılığın dünyada talep görmeye başladığı dönemlerde bu değişime ayak uyduran Ara Güler’in, bazıları ilk defa görülecek 89 adet fotoğrafı 1957 ile 2003 yılları arasında çekilmiş. Bu denli geniş bir zaman aralığı, Ara Güler’in fotoğraflarının ve sanatının zamansızlığına işaret ediyor. Renk, sergide Anadolu’nun dört bir yanını birbirine bağlayan başlıca unsur olarak göze çarpıyor.

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‘Renkli Anadolu’ 6 Ekim 2023 ile 7 Nisan 2024 tarihleri arasında pazartesi günleri hariç salı-cumartesi 10:00-18:00, pazar 12:00-18:00 saatlerinde Yapı Kredi Bomontiada’da ziyaret edilebilir.

Sanayiden Manzaralar

Summart, Seyrantepe Sanayi Mahallesi’nde atölyeleri bulunan sanatçıların üretimlerini Nazlı Pektaş küratörlüğünde bir araya getiren ‘Sanayiden Manzaralar’ isimli kapsamlı karma sergiye 5 Ekim ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Seyrantepe Sanayi Mahallesi, kent belleğinde yan sanayi ve tamirhanelerle bilinse de aynı zamanda yıllardır İstanbul’da birçok sanatçının yaratıcı üretimlerini gerçekleştirdiği atölyelerin adresi. Sanatla endüstriyel üretimin giderek sentezlendiği hibrit bir bölgeye dönüşen Sanayi Mahallesi’nde yer alan Summart, ‘Sanayiden Manzaralar’ sergisiyle atölyeleri bu bölgede yer alan sanatçıların -serginin kavramsal çerçevesine uygun olarak üretilmiş- yeni eserlerini kapsayan bir seçkiye yer veriyor.

Georges Pierre’in gözünden Godard

Institut Français ve Sinematek/Sinema Evi, Jean-Luc Godard’ın filmlerinden muhteşem kareleri ve filmleri sanatseverlerle buluşturmak için bir araya geldi. BluTV, 212 Photography Istanbul ve İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu’nun destekleri ile düzenlenen ‘Georges Pierre’in gözünden Godard’ sergisi, 2 Ekim’de Institut français İstanbul ve Sinematek/Sinema Evi sergi salonlarında ziyarete açıldı.

Sinematek/Sinema Evi aynı zamanda 24 Ekim’den itibaren yönetmenin 11 filmi ve yönetmen hakkında bir belgeselden oluşan ’60’larda Godard’ adlı bir retrospektifi sinemaseverlere sunacak.

Etkinliklere paralel olarak, Institut français İstanbul’da, 212 Photography Istanbul kapsamında 11 Ekim’de ‘Le Mépris’ film gösterimi, sonrasında yönetmen ve senarist Cem Başeskioğlu ile söyleşi, 13 Ekim’de ise ‘À bout de souffle’ film gösterimi gerçekleşecek. Filmler orijinal dilde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.