RTÜK başkanı ve patronunun hedef aldığı Ayşenur Arslan hakkında soruşturma

İstanbul Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırıya ilişkin şüphelerini dile getiren gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlattı.

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Pazar günü saat 09:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, iki saldırgan ölmüş, iki polis de hafif yaralanmıştı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’deki ‘Medya Mahallesi’ programında saldırıya yönelik şüphelerini ifade eden gazeteci Ayşenur Arslan’ı hedef alarak kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Şahin’in bu açıklamasından Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu, Arslan’ın sözlerinin ‘talihsiz‘ olduğunu savunarak ‘Medya Mahallesi’ programını sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Şahin ve Mahiroğlu’nun hedef almasından sonra İstanbul Başsavcılığı, Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şunlar dendi: “2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan’nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin ‘Terör örgütü propagandası yapma‘ ve ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır.”