RTÜK’ün ceza sinyali ‘Medya Mahallesi’ni bitirdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na saldırıya yönelik şüphelerini ifade eden gazeteci Ayşenur Arslan’ı hedef alarak Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin’in bu açıklamasından sonra kanalın patronu Cafer Mahiroğlu, Arslan’ın sözlerinin ‘talihsiz‘ olduğunu savunarak ‘Medya Mahallesi’ programını sonlandırdıklarını duyurdu.

Fotoğraf: YouTube

Pazar günü saat 09:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, iki saldırgan ölmüş, iki polis de hafif yaralanmıştı.

Dün bu saldırının tartışıldığı Halk TV’deki ‘Medya Mahallesi’ programında gazeteci Ayşenur Arslan, saldırganların kolay bir şekilde İçişleri Bakanlığı’nın önüne kadar gelmesini sorgularken şunları demişti:

*Belki o kendisini patlattı denilen kişi, terörist, üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan… Efendim ‘İşte bir PKK’lı teröristin öcünü alıyorlardı.’ Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Her şey bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendisini patlatmış…

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*Ama esas olarak bu benim -hem çok film izlerim hem de Türkiye’de yaşıyorum- aklıma takılan şeylerden birisiydi. İddia da edemem elbette. Bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek… Neden Ankara’da bir araba… O kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız, düz kontak yapacaksınız, bombayı (yükleyip) gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken neden Kayseri’de birini öldürerek (yapıyorsun)…

Halk TV’ye inceleme

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter’dan Arslan’ın bu sözlerinin yer aldığı bölümü paylaşarak Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Arslan’ı da hedef alan Şahin paylaştığı videoya şu notu düştü:

“Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır.”

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Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir.

Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız.

Bu… pic.twitter.com/1mIgVowhs1 — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) October 2, 2023

Halk TV patronu programı sonlandırdı

Şahin’in bu tweet’inden sonra Cafer Mahiroğlu da gazeteci Arslan’ın sözlerini hedef aldı.

Arslan’ın sunduğu ‘Medya Mahallesi‘ programını sonlandırdıklarını açıklayan Mahiroğlu, Twitter’dan şunları yazdı:

*Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür.

*Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz.