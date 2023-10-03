Gökbilimcilere göre uzayda yaşamı bulmak an meselesi

Bilim insanları evrede yaşam olup olmadığını sorgulamıyor artık. Bunun yerine ‘yaşamı ne zaman bulacakları’ sorusuna odaklandılar. Gökbilimciler önümüzdeki birkaç yıl içinde Dünya’nın dışında yaşamın izlerini bulacağı konusunda iyimser.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yakın zamanda Güneş Sistemimiz dışındaki bir gezegende yaşama dair umut verici ipuçları tespit etmişti.

BBC’den By Pallab Ghosh’ın haberine göre, teleskoplar artık uzak yıldızların yörüngesindeki gezegenlerin atmosferlerini analiz edebiliyor. Böylece Dünya’da yalnızca canlı organizmalar tarafından üretildiği bilinen kimyasalları da arayabiliyor.

İskoçya Kraliyet Gözlemevi’nin başındaki Prof. Dr. Catherine Heymans şöyle konuştu: “Sonsuz yıldız ve gezegenle dolu, sonsuz bir evrende yaşıyoruz. Ve birçoğumuz, buradaki tek akıllı yaşamın biz olamayacağına ikna olmuş durumdayız. Artık evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna cevap verebilecek teknolojiye ve yeteneğe sahibiz.”

Dünya’da basit deniz organizmalarının ürettiği bir gaza ait ilk ipucu 120 ışıkyılı uzaklıktaki K2-18b adlı gezegenin atmosferinde tespit edilmişti.

Keşfi yapan ekip bu ipuçlarını doğrulamak için heyecanla çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmayı yöneten Cambridge Üniversitesi’nde Astronomi Enstitüsü’nden Prof. Nikku Madhusudhan, ipuçları eğer doğrulanırsa ‘yaşam arayışıyla ilgili bildiklerimizi radikal biçimde değiştireceğini’ söyledi.

Madhusudhan’ın tahminine göre gelecek beş yıl içinde evrenle ilgili bildiklerimizde ‘büyük bir dönüşüm’ olacak.