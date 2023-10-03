‘Palu ailesi’ davasında Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kamuoyunda ‘Palu ailesi’ olarak bilinen altı sanığın yeniden yargılandığı davada karar verildi.

Tuncer Ustael ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Ustael, Hava, İsa ve Ayşe Palu ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Fatih Palu suçun işlendiği tarihte yaşı 18’den küçük olduğu için sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tuncer Ustael… Fotoğraf: Arşiv (DHA)

15 yıl önce Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Harun ve Havva Palu çiftinin kızları Meryem Tahnal (35) ve torunları Melike Tahnal’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma açılmıştı. Anne ve kızına ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019’da Palu ailesi bir televizyon programına çıkınca tekrar gündeme gelmişti. Harun ve Havva Palu, kızı ve torununun cinayete kurban gittiğini anlatmıştı.

‘İdamsa idam, ölümse ölüm‘

AA’nın haberine göre esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Tuncer Ustael’in ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer sanıklarınsa ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

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Söz verilen sanık Tuncer Ustael, “İdamsa idam, ölümse ölüm. Veremeyeceğim hesap yok” dedi.

Emine Ustael de gerçek suçluların dışarda olduğunu öne sürerek, “Biz işlemediğimiz suçlardan ceza alıyoruz. Herkese hakkımı haram ediyorum” dedi.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuncer Ustael’i ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Ustael, Hava, İsa ve Ayşe Palu’yu ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum etti.

Fatih Palu’yaysa suçun işlendiği tarihte yaşı 18’den küçük olduğu için sekiz yıl dört ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanık Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklaraysa tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak yalnızca yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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Ne olmuştu?

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008’de, kızı Melike Tahnal da 2009’da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya’da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal’a yönelik ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan dört yıl, ‘kredi kartının kötüye kullanılması’ suçundan üç yıl olmak üzere toplam yedi yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ve Hava, İsa ve Ayşe Palu, ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için sekiz yıl dört ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

İkinci kez görülen ve 2021’de sonuçlanan davada, Ustael ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan yedi yıl hapis, Emine Ustael ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 12 yıl altı ay, Hava, İsa ve Ayşe Palu ise ‘kasten öldürmeye yardım etme’ ve ‘hürriyetin kısıtlanması’ suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, 30 Mart’ta, sanıklar Emine Ustael, İsa, Fatih, Hava ve Ayşe Palu’nun eylemlerine atılı kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanık Ustael’in eylemlerinin ise TCK’nın 82/1-b bendindeki suçu oluşturmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin bu kararını da bozarak dosyayı Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.