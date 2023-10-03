Hekim göçü tam gaz: Eylülde rekor başvuru

Eylülde 321 hekim yurt dışına çıkabilmek amacıyla iyi hal belgesi istedi.

2023’ün ilk dokuz ayında toplam başvuru sayısı 1649’a ulaştı.

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Son 10 yılda iyi hal belgesi almak için başvuranların sayısındaki artış, giderek daha fazla hekimin göç ettiğine işaret ediyor.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

2017’den itibaren başvuru sayısı hızla arttı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’deyse 1405 hekim söz konusu belgeyi talep etti. Geçen yıl belge için başvuranların 1341’i pratisyen, 1344’üyse uzman hekimdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eylülde 321 hekimin iyi hal belgesi istediğini duyurdu.

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var.