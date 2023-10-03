Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’lilerden ağır suçlama: Yardım kolileri ‘depremzedeler beklerken’ vekillere gitmiş

CHP’li milletvekilleri, AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi’ni depremzedelere verilmek üzere hazırlanan yardım kolilerini milletvekillerine göndermekle suçladı.

Fotoğraf: Twitter
Fotoğraf: Twitter

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yaraları henüz tam anlamıyla sarılmış değil. En çok etkilenen 11 ilde barınma sorunları devam ederken birçok depremzede gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor.


Bunlar yaşanırken depremin en şiddetli hissedildiği kentlerden Kahramanmaraş’ın AKP’li belediye başkanı Güngör ve AKP’li milletvekili Kirişçi, yardım kolilerini Meclis’teki milletvekillerine gönderdi. CHP’li vekiller Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logosu basılı kolileri Twitter’den paylaşarak AKP’lilere çıkıştı ve kolileri iade edeceğini duyurdu.

Kirişçi’ye seslenen Mahir Polat, Twitter’dan şunları yazdı: “6 Şubat depremlerinin ardından hala binlerce depremzede zor koşullarda yaşarken tarafıma gönderdiğiniz, üzerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan erzak kolisini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız temennisi ile iade ediyorum.”

Çok okunan
Gökbilimcilere göre uzayda yaşamı bulmak an meselesi

Ali Öztunç paylaştığı videoya şu notu ekledi: “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremzedelerin beklediği ve ihtiyacı olan kolileri 600 milletvekiline göndermiş… Her bir kolinin içinde 1000 TL’lik ürün var… Ayıptır! Biz CHP milletvekilleri bunu kabul etmiyoruz ve kolileri iade ediyoruz…”

Boğaziçi raporu: Kahramanmaraş’ta binaların yüzde 40’ı yıkıldı veya ağır hasarlı

SON HABERLER

İster yağmurlu bir akşam üstü, ister hafta sonu: Sergilerden sergi beğenin

İstanbul’a hiç kuşkusuz en çok yakışan mevsim sonbahar geldi çattı. Diken, hafif hafif yağan yağmurlu bir akşam üstü veya hafta sonu gezerken içinizi ısıtacak yedi sergiyi beğeninize sunuyor. Maçka Sanat’ta ‘görülmemiş eserleriyle’ Füreyya Koral sergisi Maçka Sanat Galerisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını, Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçısı ve çağdaş seramik sanatının öncüsü Füreyya Koral ile kutluyor. […]

Ayşenur Arslan: Program orucundayım

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirdiği için gözaltına alındıktan sonra serbes bırakılan Halk TV programcısı Ayşenur Arslan, “Kanalla yollarımız ayrılmadı. Program oruncudayım” dedi.