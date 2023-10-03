CHP’lilerden ağır suçlama: Yardım kolileri ‘depremzedeler beklerken’ vekillere gitmiş

CHP’li milletvekilleri, AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi’ni depremzedelere verilmek üzere hazırlanan yardım kolilerini milletvekillerine göndermekle suçladı.

Fotoğraf: Twitter

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin yaraları henüz tam anlamıyla sarılmış değil. En çok etkilenen 11 ilde barınma sorunları devam ederken birçok depremzede gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor.

Bunlar yaşanırken depremin en şiddetli hissedildiği kentlerden Kahramanmaraş’ın AKP’li belediye başkanı Güngör ve AKP’li milletvekili Kirişçi, yardım kolilerini Meclis’teki milletvekillerine gönderdi. CHP’li vekiller Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logosu basılı kolileri Twitter’den paylaşarak AKP’lilere çıkıştı ve kolileri iade edeceğini duyurdu.

Kirişçi’ye seslenen Mahir Polat, Twitter’dan şunları yazdı: “6 Şubat depremlerinin ardından hala binlerce depremzede zor koşullarda yaşarken tarafıma gönderdiğiniz, üzerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan erzak kolisini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız temennisi ile iade ediyorum.”

Çok okunan Gökbilimcilere göre uzayda yaşamı bulmak an meselesi

Sayın Kirişçi,



6 Şubat depremlerinin ardından hala binlerce depremzede zor koşullarda yaşarken tarafıma gönderdiğiniz, üzerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan erzak kolisini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız temennisi ile iade ediyorum. pic.twitter.com/ahBz4ZJcjh — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) October 3, 2023

Ali Öztunç paylaştığı videoya şu notu ekledi: “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremzedelerin beklediği ve ihtiyacı olan kolileri 600 milletvekiline göndermiş… Her bir kolinin içinde 1000 TL’lik ürün var… Ayıptır! Biz CHP milletvekilleri bunu kabul etmiyoruz ve kolileri iade ediyoruz…”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremzedelerin beklediği ve ihtiyacı olan kolileri 600 milletvekiline göndermiş…



Her bir kolinin içinde 1000 TL’lik ürün var…



Ayıptır!



Biz CHP milletvekilleri bunu kabul etmiyoruz ve kolileri iade ediyoruz… pic.twitter.com/w9aHRmCKUf Çok okunan RTÜK başkanı ve patronunun hedef aldığı Ayşenur Arslan hakkında soruşturma — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) October 3, 2023