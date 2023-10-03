Exxen çöktü, Acun topa tutuldu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen, Manchester United-Galatasaray maçının başlamasıyla çöktü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2’nci haftasında deplasmanda Britanya’nın Manchester United takımıyla mücadele ediyor.
Maçın yayın hakkını elinde bulunduran Exxen, anlaşılamayan bir nedenle çöktü. Binlerce kullanıcı bunun üzerine kanalın sahibi Ilıcalı’yı Twitter’da topa tuttu.
Sorun çözülmeyince maç apar topar yine Ilıcalı’ya ait TV 8,5’a alındı.
Exxen’deki çökme sorunu ilk yarının sonlarına doğru çözüldü.
Sosyal medyada, Ilıcalı’ya gelen bazı tepkiler şöyle: