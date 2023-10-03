Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 160,4 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 3,14’la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

AA’nın haberine göre yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını söyleyen analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışındaysa ABD’de ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ve Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.