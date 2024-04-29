Akşam Postası / 29 Nisan 2024

Erdoğan ile Özel 2 Mayıs’ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs Perşembe günü Beştepe’de görüşecek.

Tahir Elçi davası: Savcıdan üç polis için beraat talebi

Tahir Elçi cinayeti davasında savcı mütalaasında yargılanan üç polisin beraatini istedi.

Borsa ilk kez 10 binin üstünü gördü

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10.008,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Ekonomiye güven nisanda azaldı

Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1 azalarak 99 oldu.

Yargıtay başkanı 26’ncı turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başlayan seçimlerin 26’ncı turunda da başkan seçilemedi.

İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası’nın (İKB) Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman vereceğini açıkladı.

Netanyahu ve Erdoğan’ın benzerlikleri

Britanya’da yayınlanan aylık The Critic dergisi, mayıs kapağında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yer verdi.

İskoçya başbakanı istifa etti

İskoçya başbakanı Hamza Yusuf istifa etti.

Fed’in eylülden önce faiz indirimine gitmesi beklenmiyor

Uzmanlara göre Fed’in ilk faiz indirimi eylülde olacak. İkinci faiz indiriminin de aralıkta yapılması bekleniyor.

Getir açıkladı: Avrupa ve Amerika’dan çekildi

Getir, Türkiye’deki operasyonlarına odaklanmak amacıyla Avrupa ve Amerika pazarlarından çekildiğini duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü’nün raporu: 62 ülkede eşcinsel ilişki hala suç

Uluslararası Af Örgütü’nün yayınladığı ‘Dünyada İnsan Haklarının Durumu’ raporuna göre bazı ülkelerde ilerleme kaydedilmesine karşın LGBTİ+’lara yönelik yaptırımlar birçok ülkede artmış durumda.