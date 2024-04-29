Fed’in eylülden önce faiz indirimine gitmesi beklenmiyor

Uzmanlara göre Fed’in ilk faiz indirimi eylülde olacak. İkinci faiz indiriminin de aralıkta yapılması bekleniyor.

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Robobank kıdemli ABD stratejisti Philip Marey, ABD’de açıklanan mart enflasyonunun Fed’in haziranda faiz indirimine başlama umudunu yok ettiğini belirtti. “Artık ilk faiz indirimini eylülde, ikinci faiz indiriminiyse aralıkta bekliyoruz” diyen Marey, şimdilik Fed’den beklenebilecek tek hamlenin bilanço küçültme hızını azaltılması olabileceğini söyledi. Ayrıca Fed’in mayıs ayında bilanço küçültme hızını yarı yarıya azaltabileceğini de vurguladı.

Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zafer kazanabileceğini söyleyen Marey, olası bir küresel ithalat tarifesi nedeniyle enflasyonda bir yükseliş olabileceğini ve Fed’in 2025’te iki faiz indirimi daha yaptıktan sonra faiz indirim döngüsünü duraklatabileceğini söyledi.

AA’nın haberine göre FWD Bonds başekonomisti Chris Rupkey, enflasyonda çekirdek fiyatlardaki aylık değişimlerin 2024’ün ikinci ve üçüncü çeyreğinde bir miktar azalabileceğini belirtti. Rupkey şöyle konuştu: “Bu senaryoya göre ilk faiz indirimini eylül ayında göreceğimizi düşünüyoruz. Bu durum Fed’in ne kadar politik olduğuna dair bir test olacak çünkü Fed’in başkanlık seçiminden önce harekete geçtiğini hatırlamıyoruz.”

Berenberg kıdemli ekonomisti Dr. Felix Schmidt de Fed’in 2022 ve 2023’te kümülatif olarak 500 baz puandan fazla faiz artımı yapmasına karşın ABD ekonomisinin şaşırtıcı bir şekilde dirençli kalmaya devam ettiğini belirtti. Schmidt, bunun büyük ölçüde, kamu yatırımlarındaki büyük artış dahil olmak üzere gevşek bir maliye politikasının parasal kısıtlamaları etkisiz hale getirmesiyle açıklanabileceği ifade etti.

Muhtemelen 2025’te mali teşvik sona erdiğinde Fed’in para politikasını gevşetme yönünde yavaş yavaş ilerleyebileceği öngörüsünde bulunan Schmidt, 2025 sonbaharına kadar her biri 25 baz puanlık dört faiz indirimi gerçekleşebileceğini söyledi.