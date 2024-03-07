Fed faizleri indirmek için acele etmeyecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz indirmek için acele etmeyeceklerini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Powell ABD Temsilciler Meclisi’nde konuştu.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Fed başkanı bu yılın bir noktasında faizleri indirmenin uygun olacağını belirtse de bunun için acele etmeyeceklerini söyledi. Powell, ‘enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar’ faiz indirmeyeceklerini kaydetti.

Ayrıca Powell, para politikasının çok erken veya çok fazla gevşemesinin enflasyondaki ilerlemeyi tersine çevirebileceğini ve sonrasında daha da sıkı politika gerekebileceğini söyledi.

Aylardır artış döngüsünde olan Fed son olarak şubatta faizi değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu.