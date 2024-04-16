Fed'den 'Faiz oranları uzun süre yüksek kalabilir' sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini vurguladı.

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Powell, Kanada Ekonomisi Washington Forumu etkinliğinde konuştu.

AA’nın haberine göre büyüme oranını öven Powell, “Ancak yüzde 2 enflasyon hedefimize dönüş konusunda bu yıl daha fazla ilerlemenin kaydedilmedi” dedi.

Yüksek enflasyon devam ederse mevcut kısıtlama seviyesini gerektiği kadar koruyabileceklerini vurguladı.

Fed’den bu yıl faiz indirimi bekleniyordu ama Powell, bunun şimdilik mümkün olmadığını şu sözlerle anlattı:

“Son veriler bize daha fazla güven vermedi. Bunun yerine, güvene ulaşmanın muhtemelen beklenenden daha uzun süreceğini gösteriyor.”