İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası’nın (İKB) Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman vereceğini açıkladı.

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İKB, 2021-2023 döneminde de Türkiye’ye yaklaşık 800 milyon dolarlık finansman vermişti.

Şimşek İKB’nın 50’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Riyad’da iki günlük toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Şimşek, İKB Grubunun 2024-2026 döneminde Türkiye’deki faaliyetlerini düzenleyen ‘Ülke Stratejisi‘ni kabul ettiğini söyledi:

* Stratejiyle, İKB, ülkemizdeki projelere 6,3 milyar dolar tutarında finansman sağlamayı öngörüyor. Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye’ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor.

* Strateji kapsamında sağlanacak finansman eğitim, sağlık, ulaştırma, finans, tarım, sanayi, enerji, altyapı gibi birçok sektördeki faaliyetin desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Strateji, İKB Grubunda yer alan tüm kuruluşları, İKB, İslam Kalkınma Bankası (İKB), Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu (ITFC), Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (ICD) ve İslam Ülkeleri Arası İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumunu (ICIEC) kapsıyor. 6,3 milyar dolarlık tutarın 2 milyar dolarının İKB’den, 900 milyon dolarının ITFC’den, 300 milyon dolarının ICD’den ve 3,1 milyar dolarının ICIEC’ten sağlanması öngörülüyor.