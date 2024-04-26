Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi: Nihai noktaya getirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarrufun yılın ikinci yarısında ‘güçlü bir şekilde devreye gireceğini’ söyledi.
Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Şimşek, kamuda tasarruf ve harcama üzerine yaptıkları çalışmaları nihai noktaya getirdiklerini ve 2024’ün ikinci yarısında da harekete geçeceklerini söyledi.
Şimşek’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
- Dezenflasyon bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Dezenflasyona geçiş için para politikasında bir normalleşme süreci gerekiyordu, bunu şu anda Merkez Bankamızın ifadesiyle başarmış durumdayız.
- Dezenflasyonu destekleyecek ilave adımlar atacağız. Daha çok maliye politikası ve yapısal reformlar alanında olacak. Yapısal reformlarla verimliliği artırdığınız sürece dezenflasyona da destek sağlamış oluyorsunuz.
- Enflasyonu düşürmek bütün dünyada bir süreç işidir. Zaman alıyor. Geçen sene bir çalışma yayınlandı. 56 ülkede, 100 dezenflasyon programı incelendi. Orada diyor ki sonuç olarak ‘Enflasyonun şok öncesi döneme dönmesi ortalama 3,4 yıl alıyor.’ Bizim programımız da o perspektifle hazırlanmış bir program. Para politikasının gecikmeli etkide bulunduğunu hatırlamak lazım.
- Maliye politikasında deprem etkisini gözardı edemeyiz. Geçen yıl deprem hariç bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,6 aldı. Dolayısıyla bu hususu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
- Peki enflasyonu nasıl indireceğiz? Sıkı para politikası, sıkı maliye poliktası, hedeflerle uyumlu gelirler politikası, yapısal dönüşüm ve verimlilik artışı. Epey mesafe kat ettik. Sonuçları yılın ikinci yarısında da almaya başlayacağız.
- Merkez Bankası para politikasında önemli adımlar attı. Faizin durduğu yere oranla para politkası daha sıkı bir durumda. Onun da altını çizmek istiyorum.
- Bütçe açığı milli gelire oranla yüzde 3’ü geçmeyecek. Borcun milli gelire oranı deprem etkisi dahil yüzde 35’i geçmeyecek. Bunlar bizim basit hedeflerimiz, kurallarımız.
- Orta vadede yapısal reformlar için mali alanlar oluşturacağız.
- Bu sene harcama ayağına odaklanacağız. Harcamaların gözden geçirilmesi bir süreç işi, tasarruf konusunda çalışmalarımızı nihai bir noktaya getirdik, yakında bazı hususları paylaşacağız ve gereken adımları atacağız. Kamuda tasarruf 2024’ün ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye girmiş olacak.
- Vergi muafiyeti ve istisnaları da gözden geçireceğiz. Bu da süreç için. Ne zaman, hangi sıralamayla ve hangi dozda yapacağımıza programın ihtiyaçlarına göre karar veriyoruz.
- Büyüme sorunumuz yok. Ama büyümenin kompozisyonunu değiştirmek zorundayız. Kısa vadede büyüme yavaşlayabilir. Ama dezenflasyon yüksek sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın ön koşulu. Biz bunu geçici bir dönem olarak öngörüyoruz.
- Gelecek yıl sene bu vakitlerde çok daha farklı konuları konuşuyor olacağız.