Mehmet Şimşek'ten faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Merkez Bankası yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor” dedi.

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Şimşek, Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Araştırma Merkezi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenen ‘İstanbul KÖİ Haftası’ etkinliğinde konuştu.

Ekonomi programının amaçlarını anlatan Şimşek şöyle konuştu: “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda para politikasında gerekli adımlar atılarak, sıkılaşma süreci başladı. Ayrıca bazı seçici kredi sıkılaştırmaları, niceliksel sıkılaştırmalar yaptık. Destekleyici maliye ve gelir politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de daha destekleyici gelir ve maliye politikalarını uygulamaya devam edeceğiz.”

“Merkez Bankası yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor” diyen Şimşek, ekonomi programının işe yarayacağına inandıklarını belirterek programın henüz çok erken aşamalarında olunduğunu, sabırlı ve ileriye dönük kararlı olunması gerektiğini söyledi.

Eski ekonomi yönetimi yüksek enflasyona rağmen faizleri tek haneye indirmişti. Bu nedenle döviz, enflasyon ve cari açık rekor üstüne rekor kırmıştı.

Haziran 2023’te başa geçen Şimşek ve ekibi, faizleri kademeleri olarak yüzde 45’e kadar yükseltmişti. Merkez Bankası, şubatta faizi sabit bırakmış ve artış döngüsünün sonlandığına dair mesajlar vermişti.

ABD’li yatırım bankası JPMorgan’sa, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinden sonra Merkez Bankası’nın nisanda 500 baz puan faiz artışına gideceğini beklediklerini açıklamıştı.