JPMorgan Merkez Bankası'ndan faiz artışı bekliyor

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, Merkez Bankası’nın nisanda 500 baz puan faiz artırmasını bekliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Şubat verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 67,07. Piyasanın beklentisiyse yüzde 66’ydı.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre JPMorgan, enflasyonun beklentileri aşmasından dolayı Merkez Bankası’ndan nisanda faiz artışı bekliyor.
JPMorgan, yıl sonu faiz oranını yüzde 45’te sabit tuttu. ABD’li banka, Merkez Bankası’nın kasım ve aralıkta faiz indirimine gidebileceğini belirtti.
Merkez Bankası, son olarak faizleri şubatta yüzde 45’te sabit bırakmış ve artış döngüsünü sonlandırdığını açıklamıştı.