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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Şimşek yine 'sabır' istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘sabırla’ ve ‘azimle’ fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışacaklarını söyledi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iki gün önce enflasyon oranlarını açıkladı. Şubat verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 67,07. Piyasanın beklentisiyse yüzde 66’ydı.


Enflasyon oranlarını değerlendiren bakan Şimşek, enflasyonun düşmesinin ‘zaman’ istediğini belirterek ‘sabırla’ çalışacaklarını belirtti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları söyledi: “Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır.”

Şimşek, enflasyonun düşmesi hususunda birçok kez ‘sabır’ ve ‘zaman’ istemişti.

Son olarak dün Şimşek, ekonomi programının işe yarayacağına inandıklarını dile getirerek programın henüz çok erken aşamalarında olunduğunu, sabırlı ve ileriye dönük kararlı olunması gerektiğini söylemişti.

Mehmet Şimşek yine ‘sabır’ istedi

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