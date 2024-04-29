Faik ölümden döndü, peki Kemik’le Pablo’ya ne oldu?

MUSTAFA ALP DAĞISTANLI

mustdagistanli@gmail.com

Arhavili bir hayvansever, 21 Nisan Pazar gecesi, Boğaziçi Mahallesi’ndeki evinin penceresinden eli silahlı bir adamı köpek avlarken gördü, silah uyuşturucu iğne atıyordu. Üstünde Arhavi Belediyesi yazan siyah pikapın kasasında üç köpek yatıyordu. Hayvansever Arhavili hemen arkadaşlarına haber verdi, birkaçı hemen sokağa indi ama kimseyi göremedi.

Yarım saat sonra Arhavi’nin ana caddesinde başka iki hayvansever karşı kaldırımda sarı eldivenli bir adamın bir köpeğin başında durduğunu gördü, şüphelendiler, o yana gittiler. Adam kollarının bilek kısmında sarı şeritler olan, arkasında Arhavi Belediyesi yazan siyah bir kazak giyiyordu. (Arhavi’nin ve Arhavispor’un rengi sarı-siyahtır.) Adam kendisinden şüphelenildiğini anlayıp yan sokağa kaçtı, üstünde Arhavi Belediyesi yazan siyah bir pikapa binip uzaklaştı.

Birazdan hayvanseverlere biri daha katıldı, bir banka oturup olayı değerlendirmeye koyuldular, bir ara öteye, dolmuş durağının oraya seslendiler:

“Faik, Faiiik!”

Sokak köpeği Faik’ten ses çıkmadı, kafasını da kaldırmadı, kuyruğunu da sallamadı. Faik kendisine seslenenleri iyi tanıyordu, o insanların, insanlar da onun huyunu suyunu biliyordu. Hayvanseverler yanına vardığında gördüler ki Faik kusmuştu, dili dışardaydı, başını kaldırıyorlardı hemen düşüyordu başı. Öldü zannettiler, polisi aradılar. Polis de “Ölmüş galiba” dedi.

O arada veteriner aranmıştı, nihayet geldi, “Yüksek anestezi verilmiş” dedi, “nabzı varla yok arası, nefesi çok zayıf.”

Veterinerin bir iki saat didinmesiyle Faik hayata döndü.

O geceki hayvanseverlerden biri ertesi gün tam da Faik’in yattığı yerde tuhaf bir enjektör buldu. Bu özel bir enjektör, bir tabanca mekanizmasıyla uzaktan atılıyor. İçindeki sıvının yarısı kullanılmış. İşte şu:



Köpek toplayanlar Musazade Mahallesi’nde de görülmüştü. Tam da o günlerde mahalleden kimilerinin bakıp beslediği küpeli köpek Kemik kayboldu. Hayvanseverler sosyal medyada duyurular yayınlayıp Kemik’in bulunması için yardım dilediler.



Yine Boğaziçi Mahallesi’ndeki Nurettin Çarmıklı İmam Hatip Lisesi’nde bakılan çipli köpek Pablo da tam o günlerde kayıplara karıştı, onu bulmak için de insanlar seferber oldu:



Bu iki köpek ne barınakta bulunabildi, ne de belediyeninin kimi köpekleri bıraktığı sahildeki çöplükte. (Yazıyı Diken’e gönderdikten birkaç saat sonra Pablo’nun bulunduğu haberi geldi. Arhavili Pablo komşu kasaba Fındıklı’nın parkında bulunmuş. Köpek oraya kendi başına gitmez. Belediye ekiplerinin götürüp oraya bıraktığını kesinlikle söyleyebiliriz.)

Köpeklere bu son zulmetme kampanyası birkaç köpeğin 15-16 yaşlarındaki bisikletli bir çocuğa şehir dışında saldırmasından sonra başladı. Kampanyayı kızıştıran, köpek düşmanlığıyla bilinen Arhavi’nin Sesi adlı haber sitesiydi. Arhavili bir hayvanseverin deyişiyle ‘AKP çanağı yalayan‘ bu site her fırsatta pireyi deve yaparak, çarpıtarak, nefreti körüklüyor. Şöyle yazıyor mesela: “Arhavi’de başıboş köpek saldırılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.” Söylediği doğru değil tabii. Hayvanseverler bu sitenin sahibi için suç duyurusunda bulundu.

Tabii, asıl kampanya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2021 sonunda, yine bir köpeğin bir insana saldırması üzerine açtığı cihatla başlamış, irili ufaklı birçok kentte köpekler toplanıp barınaklara tıkılmıştı. Erdoğan, “Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız” demişti.

Barınaklar köpekler için işkencehaneden, ölüm kampından başka bir şey değil. Arhavi barınağındaki köpeklerin kemikleri sayılıyor, arasıra yemek götüren hayvanseverler köpekler birbirine saldırırken mamaları paylaştırmaya çalışıyor. Birazcık merhamet, şefkat sahibi insanlar için müthiş bir mutsuzluk kaynağı bu barınaklar; dünyanın belki de en sevecen bakışlı yaratıkları olan sokak köpeklerinin mutsuzlukları herşeylerine sinmiş.

Arhavili hayvanseverler son yerel seçimlerden önce sokak köpekleriyle ilgili bir protokol hazırlamış, bunu partilerin belediye başkanı adaylarına sunmuştu imzalasınlar diye. CHP’nin adayı Vasfi Kurdoğlu beş yıllık süresini tamamlamış, bu sürede köpeklerin hayatını kolaylaştıracak hiçbir şey yapmadığı gibi Arhavi için de bir şey yapmamıştı –varsa yoksa yolları betonlamak. Vasfi Kurdoğlu hayvanseverlerin sunduğu protokolü imzalamadı. Hayvansever biri olmadığı biliniyordu ama yine de imzalamayı reddetmesi beklenmiyordu. İmzalarsa oy kaybedeceğinden korkuyordu. İmzalamadı, seçilemedi de.

AKP adayı Turgay Ataselim protokolü imzalamıştı ama ahaliye duyurulmamasını istemişti, o da oy kaybedeceğinden korkuyordu. Hayvan sevmenin, hayvanlara şefkat göstermenin, eziyet görmemelerini istemenin oy kaybettirdiği bir toplum, sevginin oy kaybettireceğini düşünen başkanlar, adaylar…

Ataselim seçildi. Vasfi Kurdoğlu’dan bir cehennem devraldı Ataselim. Hayvanseverler ziyaretine gitti. Onlara, “İmzamın arkasındayım” dedi. Hayvanseverler o protokolle yetinmeyip bir çözüm planı sundu: Artvin ve komşu illerde eşzamanlı kısırlaştırma ve ilkyardım üniteleri kurulması. Bipativer Derneği, bu üniteleri Düzce’de kurmak için büyük aşama kaydetmiş durumda.

Bu görüşmeden birkaç gün sonra belediye köpekleri uyutup toplamaya başladı. Oysa açıkça yasaya aykırı bu. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi şunu diyor:

“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.”

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 6. maddesinin ç bendi de şunu diyor:

“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan mevcut bakımevlerinin, geçici bakımevi kriterlerine uyumlu hale getirilmesi…”

Demek ki kalıcı barınak olamaz, olmamalı, hayvanları orada sürekli tutamazsınız. Yani cumhurbaşkanı da açıkça yasaya aykırı olan bir talimat vermişti, cumhurbaşkanına uyup o talimatı uygulamak suçtu, ama kimi CHP’li belediyeler de bu suçu candan gönülden işledi. Arhavi bunlardan biriydi, son seçimde AKP’ye geçti, yeni başkanın neler yapacağını göreceğiz. (Tam ben yazıyı Diken’e gönderecekken, Turgay Ataselim’den cevap geldi, ama soruların hiçbirini cevaplamayan, net bir şey söylemeyen bir cevap, aşağıda göreceksiniz tamamını. Ataselim sadece Faik’in ölmemiş olduğunu söylüyor, ama onu zaten biliyoruz biz.)

Arhavi’nin doğu ve batı komşuları Hopa’yla Fındıklı da CHP belediyesiydi, hala öyleler, onlar da çok kötü sınav verdi sokak hayvanları konusunda.

Hopa’da CHP’li belediye başkanı Taner Ekmekçi köpekleri toplayıp toplayıp yaylalara bırakmayı çözüm sanacak biriydi, göstermelik işlerle geçirdi vaktini. Yeni seçilen yine CHP’li Utku Cihan, seçim öncesinde, bu sorunu hem hayvanseverlerle hem de uzmanlarla beraber çözmek için girişimlerde bulunduğunu söylemişti.

Cihan geçen hafta hayvanseverlerle barınağı gezdi, “Bu canlar burada ölür” dedi. Cihan, Diken’in sorusu üzerine, belediyenin barınak şartlarını düzelteceğini, hem sokak hayvanlarının hem de köylerdeki üreticilerin hayvanlarının bakımı ve tedavisi için bir klinik açacağını, veteriner hekim ve tekniker istihdam edeceğini söyledi.

Utku Cihan, “Sokak hayvanlarını kısırlaştırmayı, hastalıklı olanları tedavi, saldırgan olanları rehabilite etmeyi amaçlıyoruz” dedi. “Bu sayede sokak hayvanlarının popülasyonu da sabit kalacak. Böylelikle insanların da güvenliğini sağlamak öncelikli hedefimiz.”

Fındıklı’nın ikinci kez seçilen meşhur, popüler belediye başkanı Ercüment Çervatoğlu sokak hayvanları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kopyası: “Sokaklarda köpek görmeyeceğim!”

Fındıklı’daki köpek barınağı güzel bir yerde, genişçe. Hayvanlar gayet bakımlı, besili. Köpeklerin büyük çoğunluğu kısırlaştırılmış, kulakları küpeli. Bunlar takdir edilesi işler. Barınağın başına getirilen hayvansever Sinem Memoğlu’nun eseri bu. Biri kadın iki kişi daha çalışıyor barınakta, kadın çalışanı Çervatoğlu geçen hafta işten attı. Barınak güzel ve iyi işletiliyor ama nihayetinde hapishane işte, bu yüzden bazan güçlü köpekler güçsüzleri parçalıyor, kimsenin kaçacak, uzaklaşacak bir yeri yok. Çervatoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a riayet edip yasayı çiğneyip köpekleri hapsediyor.

Fındıklılı hayvanseverler çok kötü bir Çervatoğlu portresi çiziyor. Mesela “Çok üstelemeyin götürüp yaylaya bırakırım” diye tehdit ediyormuş köpeklerin durumunu dert edenleri. Onlar da köpekler zarar görmesin diye susuyormuş. Ama susmak da köpekleri ölüm kampı barınaklara tıkmak demek ömürboyu.

Esnafa da kızıyormuş Çervatoğlu, “Kim bu kedilere yemek veriyor?! Pisliyorlar, sokak kirleniyor” diye.

Ama avcıların gönlünü hoş tutmayı biliyor Çervatoğlu, onlara yer tahsis etmişti. Avcılar geçen yıl Fındıklı’daki vegan festivaline saldırınca da onlara arka çıkmıştı.

Bu üç kasabada da hayvanları hapsetmenin gerekçesi şu : “Halk istemiyor, gelin alın. Köpekler havlıyor, gelin alın. Sokakta görmek istemiyoruz, gelin alın.”

Halkın içinde hayvanseverler, başka canlılara saygı, sevgi gösterenler olduğu gibi hayvan düşmanları, vurdumduymazlar, merhametsizler, hoyratlığı marifet zannedenler, hayvanlara eziyet edenler de var. Ayaklarını arabalar ezdiği için topallayan köpek dolu bu kasabalar.

Herhalde iki hafta kadar önce, bir araba bir köpeğe çarpmış, deniz kenarındaki kayaların dibinde görmüş birileri, veterinere götürmüşler. Bir ön, bir de arka ayağında kırıklar vardı, bandaj yapılmış. Kıyıcık’taki barakalardan birinin altında bakılıyor, besleniyordu birkaç gündür. Bugün Rize’deki bakım merkezine götürüldü. Herşey için gecikilmiş. Üç hayvanseverin kucağında uyutuldu.

Dün Arhavi ile Fındıklı arasındaki yanyolda beş minik köpek yavrusuna rastladık, ancak birkaç haftalıktılar. Annelerinden koparıp buraya atmış biri.

Fındıklı’daki barınakta Sinem Hanımın odasında baktığı kedinin arka ayakları tutmuyor, kalçasında kurşun var.

Arhavi’de ya da herhangi bir yerde hergün köpek dehşeti yaşanmıyor anlayacağınız, hergün köpeklere dehşet yaşatılıyor.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim’in cevabı:

Mustafa Alp Bey merhaba,

Yazınızda bahsi geçen konu öyle anlaşılıyor ki geçen hafta ilçemizde yaşandığı iddia edilen bir olaydan kaynaklanıyor. Yaptığımız basın açıklamasında da belirttiğimiz gibi, söz konusu iddialar gerçekleri yansıtmamakta olup içerisinde art niyet taşıyan, abartılı ithamlar bulunan bir suçlamadır. Belediye ekipleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen köpek hayatta ve sağlıklıdır. Bu suçlamalar hayvanseverler üzerinden tarafımıza baskı uygulamayı amaçlamaktadır.

Şahsım ve temsil ettiğim makamın gereği olarak kanunlara bağlı olduğumuzu, yapacağımız her iş ve işlemde bu doğrultuda hareket edeceğimizi bilmenizi isterim. Aksi mümkün değildir.

Sokak hayvanları konusu ülkemizin bir sorunudur. İlçemizde geçmişte yapılan çalışmalar bu sorunun çözümünde yeterli olamamıştır. Yeni dönemde sokak hayvanları sorununun kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturtulması ve hayvanların yaşam haklarının korunması konusunda, hayvanseverler ve ilgili STK’lar ile birlikte çalışarak projelerimizi hayata geçirme azminde olduğumuzu bilmenizi isterim.

Duyarlılığınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Turgay ATASELİM

Arhavi Belediye Başkanı

Not: Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu’na da 26 Nisan Cuma sabahı sorularımı içeren birer e-posta gönderdim, görüşlerine yer vermek istediğimi söyledim. Hatta daha sonra bir e-posta daha göndererek önceki mektubumda bir konuda yaptığım hatayı belirtip düzelttim. Mektubun Çervatoğlu’na ulaştığından eminim, bir çalışanı e-posta gönderildiği konusunda uyardı kendisini çünkü. 29 Nisan 2024, bugün, saat 21:15’e kadar herhangi bir cevap gelmedi.