Arda gol sevincinin anlamına açıklık getirdi

Real Madrid’de oynayan Arda Güler, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Arda Güler’in gol sevinci.

Kafa Sports’un Youtube yayınına katılan Arda Fenerbahçe’den ayrılık süreci, bir kırgınlığının bulunup bulunmadığı, Real Madrid serüveni, günlük hayatı ve en sevdiği müzikler gibi birçok konuya değindi.

Arda merak edilen gol sevincinin anlamını ilk defa anlattı: “Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyorum.”

Arda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a bir kırgın olup olmadığına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bir kırgınlığım yok. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım dönemde de sürekli konuşuyorduk. Başkan, annemin birkaç sene önce olduğu bir ameliyatta bize çok yardımcı oldu. O yüzden Ali Koç, bizim ailemiz için özel bir isimdir.”

En sevdiği müzik

90’lar müziği ve Türkçe Pop dinlediğini belirten Arda, “Sezen Aksu şarkılarını çok seviyorum. En sevdiğim parçaları Doyamadım ve Tükeneceğiz.”

‘Kimseye ismiyle seslenemiyorum’

Arda takımdaki herkese saygıdan ‘abi’ dediğini ve bu nedenle herkesin kendisine böyle seslendiğini söyledi:

“Kimseye ismiyle seslenemiyorum. Luka diyemiyorum, Toni diyemiyorum kaç yaşında adamlar. Ailemizden böyle gördük. Toni abi, Modric abi diyorum. Onlar da bana abi demeye başladı o yüzden.”

Hayali Şampiyonlar Ligi kupasına dokunmak

Arda ayrıca Şampiyonlar Ligi kupasına dokunan ilk Türk futbolcu olmayı hayal ettiğini söyledi.