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Yaramazlara biraz batar!

İskoçya başbakanı istifa etti

İskoçya başbakanı Hamza Yusuf istifa etti.

Fotoğraf: AA

BBC’nin haberine göre Hamza Yusuf, halefi bulunur bulunmaz İskoçya’nın başbakanlığını bırakacak. Ayrıca başbakan partideki genel başkanlık görevini de bırakıyor.


Yusuf, haftasonunu İskoçya Ulusal Partisi, hükümet ve ülke için en iyisinin ne olduğunu düşünerek geçirdikten sonra bu kararı aldığını söyledi.

Başbakan, bu hafta içinde İskoç Parlamentosu’nda kazanması kesin olmayan iki güvensizlik oylamasıyla karşı karşıyaydı. Karar İskoçya Ulusal Partisi’nin Yeşiller ile yaptığı koalisyon anlaşmasının çökmesinin ardından geldi.

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