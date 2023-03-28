İskoçya’nın yeni lideri Hamza Yusuf görevine başladı: Batı’nın ilk Müslüman başbakanı

İskoçya’nın mecliste yemin ederek görevine başlayan yeni lideri Hamza Yusuf (Humza Yousaf) Batı dünyasındaki ilk Müslüman başbakan oldu.

Fotoğraf: Twitter

37 yaşındaki Yusuf, dün ilk gecesini geçirdiği başbakanlık konutunda ailesiyle birlikte kıldığı teravih namazının fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Babası İskoçya’ya 60’larda göç etti

BBC’nin haberine göre Yusuf, ‘İskoçya’ya başbakan olarak hizmet etmenin, hayatının en büyük ayrıcalığı ve onuru olduğunu, en büyük hayalin bile ötesine geçtiğini’ söyledi.

Bir dönem sağlık ve ulaştırma bakanlıkları da yapan Yusuf’un babası Pakistan kökenli ve İskoçya’ya 1960’larda göç etti. Annesiyse Kenya’da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yusuf geçmişte sık sık ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

Hamza Yusuf, ‘İskoçya’nın bağımsızlığa her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunu’ savunuyor ve ‘Birleşik Krallık’tan ayrılmaya karşı çıkanları da bağımsızlığa ikna edeceğini’ söylüyor.