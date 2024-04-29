İkizköy’de su hakkı ‘önce maden’in: Üç gündür halk ve hayvanlar susuz

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’ndaki maden ocağı nedeniyle İkizköylüler üç gündür susuz.

Yetkililerden dönüş alamayan vatandaşlar isyan etti: “Güttüğümüz hayvanlarımız susuz, evlerimiz susuz, çocuklarımız susuz, yaşlılarımız susuz. Maden şirketi suyun öncelikli kullanım hakkına sahip.”

Fotoğraf: İkizköy halkı

Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor. Dava süreci devam bölgede ağaç kıyımı başlamıştı.

Maden çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar patlatılan dinamitler ve çıkan toz nedeniyle sorun yaşıyor. Bu sorunlara şimdi de susuzluk eklendi.

İkizköy muhtarı Nejal Işık günlerdir yaşadıkları sorunu şöyle anlattı:

* Geçen hafta da birkaç gün kesinti olmuştu, şiimdi yeniden üç gündür İkizköy Akbelen’de sular tamamen kesik.

* Güttüğümüz hayvanlarımız susuz, evlerimiz susuz, çocuklarımız susuz, yaşlılarımız susuz. Maden şirketi suyun öncelikli kullanım hakkına sahip. Önce şirket kullanıyor, sonra yerleşim yerlerine gidiyor su.

* Şirketin su deposunun patladığı ve tamir edilmediği için suların hala kesik olduğu duyumlarını alıyoruz.

* Yetkililer günlerdir bir şey yapmıyorlar. Ne şirket, ne Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ne de Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğu üstlenmiyor. Herkes kulağının üstüne yatmış, zaten köyü satıp terk etmesini istedikleri köylülerin su sorununa çözüm bulmuyorlar.

* MUSKİ’ye bildirmemize rağmen sorun giderilmedi. Burada yatan hastalarımız var, öğrencilerimiz var. Bugün pazartesi, okulun ilk günü, öğrenciler temiz gitmek istedi, gidemedi. Yatalak hastaları olan vatandaşlar arıyor beni, ‘temel, öz bakın ihtiyaçlarını gidereceğiz su yok’ diye.

* İnsanlar hafta sonu bahçe dikimi yaptı, sulayamadığı için fideleri kurudu.

* Beni muhtar seçtikleri için köylüye yapılan bir zulüm mü bu? Bu işin peşini bırakmayacağım. Biz niçin bu şirketin baskılarına göz yummak zorundayız? Su hakkı bizim en doğal hakkımız.

* İkizköylüler susuzluğa, İkizköylüler deprem şiddetindeki dinamitlere, İkizköylüler nefes alamayacakları toza mahkum ediliyor.

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sene 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.

10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu..