Jandarmanın dövdüğü İkizköylülere para cezası

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını savunan İkizköylülere mahkeme para cezası verdi.

200 jandarmanın 10 köylüye ‘orantısız’ olarak müdahale ettiği olayda çıkan karara avukat Arif Ali Cangı tepki gösterdi: “200 jandarmayla müdahale edin emrini kimin verdiği daha oryaya çıkmadı. Hiç kimse üzerine alınmıyor. Kim bu emri verdi? Bir başvurumuz da AYM’ye olacak.”

10 Ağustos 2022 Pazartesi’yi 11 Ağustos 2022 Salı’ya bağlayan gece yarısı 200 jandarma nöbet bekleyen 10 İkizköylüyü döverek özel mülk olan alandan çıkarmıştı.

Jandarma müdahalesinin olduğu gece, köylüler barışçıl bir şekilde direnirken / Fotoğraf: Esra Işık

İkizköylüler yaşananları Diken’e anlatmıştı: “Bizi yola doğru püskürtmeye çalıştılar. Anayola düştüğümüzde de can güvenliğimiz yok oradan geçen araçlar bize çarpabilirdi. Bir kazaya neden olabilirdi.Kardeşim darp raporu alacak. 60 yaşındaki Ebide teyzemizin kolu mosmordu.”

Para cezasına altı ay taksit

Milas 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün bu davanın yedinci celsesi görüldü ve karar çıktı. Kararda İkizköylüler hakkında 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bu ceza daha sonra 200 gün adli para cezasına çevrildi. Böylece ‘sanıklar’ hakkında ayrı ayrı 4 bin TL para cezası hükmedildi. Tahsil altı ay eşit taksitlerle yapılacak. Taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan taksitlerin hepsi tahsil edilecek.

‘Yargılamada yasal haklarımız yok sayıldı’

Avukat Ali Arif Cangı karardan sonra şöyle dedi: “Akbelen Ormanı’nı korumak için hiçbir şiddete başvurmadan demokratik haklarını kullanarak vatandaşlık görevini yaptıkları için 10 kişiye karşı 200 jandarmayla sürüklenerek gözaltına alındılar. Yaralandılar. Yargılamanın başlangıcı hukuka ve vicdana aykırıydılar. Yargılamada bütün yasal haklarımız yok sayıldı.

Savunma hakkının yok sayıldığı bir yargılamayı şimdiye kadar görmedim. Bir ceza verildi, müvekillerin jandarmaya direndiği hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çevrildi. Taksitle ödenmesine karar verildi. Yani verilen hüküm aslında verenin vicdanını temizlemeye yönelik bir hüküm. Adil değil. Bu dava burada bitmeyecek.

Fotoğraf: İkizköylüler

Hakime hanım da koridorda ‘Bu dava burada gitmeyecek korkmanıza gerek yok’ dedi bize. İstinaf başvurusunda bulunacağız. İstinaf mahkemesinin bu kararı ciddi bir eleştiriyle bozacağını umut ediyoruz.

Bu tür yargılama ve ceza tehditleriyle hiç kimse en kutsal savunmalardan biri olan yalamı savunma mücadelesinden buradaki insanları vazgeçirmeyecek.

11 Ağustos 2022 tarihinde 10 kişilik aktivist gruba 200 jandarmayla müdahale edin emrini kimin verdiği daha oryaya çıkmadı. Hiç kimse üzerine alınmıyor. Kim bu emri verdi? Bir başvurumuz da AYM’ye olacak.”

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve 22 Nisan’dan itibaren nöbet tutmaya başlamıştı.

17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ancak köylüler ekipleri engellemişti.

28 Temmuz’da başta Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.