Akbelen direnişçilerinden muhalefete: Konfor alanınızı terk edin

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı mücadele edenler ağaç kesimi böyle sürerse birkaç gün içinde ormanın yok olacağını belirtip muhalefete çağrıda bulundu: Konfor alanlarınızı terk edin. Bizlerle birlikte gerekirse ağaçlara sarılarak, TOMA’ların önünde durarak bu yok edişe dur deyin.

Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

24 Temmuz sabahı 5.30’da hukuki süreç devam ederken Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, ağaçları kesmek için ormana girmişti. Ağaç kesimine engel olmak isteyen halka jandarma cop, biber gazı ve TOMA’larla saldırmıştı.

İkizköylülerin ve çevre aktivistlerinin muhalefet çağrısı şöyle:

“Bizler Akbelen Ormanı’nda yaşayanlar, ormanı savunanlar; Akbelen Ormanı’nın başta Anayasa olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeye aykırı olarak kesilmesine karşı ormanımızı, yaşamımızın kaynağını geçtiğimiz pazartesi gününden beri savunuyoruz.

2005 yılında alınan AİHM kararına ve Muğla 1’inci idare Mahkemesi’ndeki davamız halen devam ederken kesim tüm hızıyla devam ediyor.

Bu süreçte defalarca orantısız güç, hak ihlali darp ve şiddetle karşı karşıya kaldık ve önümüzdeki günlerde de kalmaya devam edeceğiz.

Zaman ormanımız, canımız, yaşamımızın kaynağı için çok hızlı ilerliyor. Yaptığımız hesaplamalara göre eğer orman bu hızla yok edilmeye devam ederse en geç 31 Temmuz’da tamamı yok edilmiş olacak.

Siz muhalefet partileri zamları konuşmak için TBMM’yi göreve çağırdınız ve hepimizi yakan zamları konuştunuz. Şimdi sırada zamların temel kaynağı olan çiftçinin, üreticinin, köylünün, meraların, suyun, zeytinin korunması için TBMM’yi acilen göreve çağırmak var.

Akbelen ormanı savunması iki yılı geçen savunmasıyla ülkemizde bir semboldür. Akbelen düşerse yarın Kaz Dağları, Karadeniz, Sinop, Akkuyu, Kırklareli düşer. Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin, tarım alanlarının, su havzalarının teker teker yok edilmesi ülkemizi küresel iklim krizine karşı daha kırılgan bir hale getirirken, çiftçiyi, üreticiyi, köylüyü daha büyük çıkmazlara sürükler.

Ayrıca, TBBM’de oturum ihtiyaç olan milletvekili sayısının onda birinin bile mücadelede bizimle birlikte olması devlet – Limak ortaklığı ile devam eden bu yok edişin önünde durmamızı sağlar.

Tüm muhalefet partilerini, il, ilçe örgütleri ve tüm milletvekillerinin salt çoğunluk halinde konfor alanlarını terk ederek bizlerle birlikte gerekirse ağaçlara sarılarak, TOMAların önünde durarak bu yok edişe aktif eylemsellik ile dur demeye davet ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sene 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.

10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu..