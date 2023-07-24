Akbelen’de ağaç kıyımı: Direnenlere biber gazıyla müdahale

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını savunan İkizköylülerin nöbet alanına bugün sabah jandarma ve TOMA’lar sevk edildi.

Kesim motorları ormana girdi ve çam ağaçları katledilmeye başladı. Bölge halkı jandarmanın doğayı ve kendilerini değil şirketi korumasına tepki gösterdi. Jandarma, İkizköylülere kalkan ve biber gazıyla müdahale etti. İki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: İkizköy halkı

Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken bugün saat 05:30’da bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İkizköy direnişçileri ormanda kesimin başladığını belirterek desteğe çağırdı.

Bölge halkı karar alıcılara tepki gösterdi: “Devlet nerede? Koltuklarda oturmayla devlet olunmaz! Şirket mi önemli millet mi önemli? Yazıklar olsun.”

94 yaşındaki İkizköylü Gülsüm nene Akbelen’i korumak için ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen ağaçların yanına gitti.

İkizköylüler 4 yıldır mücadele ediyor. Bu sabah saat 06.00'da Akbelen Ormanı'na kesim ekipleri girdi.



94 yaşındaki Gülsüm nene ormanı korumak için direnmeye gidiyor. pic.twitter.com/w3t3dGgjtm — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) July 24, 2023

İkizköylüler alanda direndiği sırada aralarında CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal’ın da olduğu milletvekilleri ve çevre aktivistleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önüne giderek basın açıklaması yaptı: “Orada 100 yaşında olan ağaçlar var. Ülkemizin dört bir yanında orman yangınları devam ederken ağaçların rant uğruna kesilmesi yaman bir çelişki. Ağaçları keserek, yok ederek maden arama şeklini dünya terk etti.”

Jandarmanın kurduğu barikatın arkasındaki ağaçlar kesildi.

İkizköylüler barikatı aşmak istediği sırada jandarma kalkan ve biber gazıyla müdahale etti. Olay sırasında avukat İsmail Hakkı Atal ve İkizköylü Hasan Yorulmaz gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sene 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.

10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.