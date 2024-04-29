Uluslararası Af Örgütü’nün raporu: 62 ülkede eşcinsel ilişki hala suç

Uluslararası Af Örgütü’nün yayınladığı ‘Dünyada İnsan Haklarının Durumu’ raporuna göre bazı ülkelerde ilerleme kaydedilmesine karşın LGBTİ+’lara yönelik yaptırımlar birçok ülkede artmış durumda.

155 ülkede insan haklarının durumunu mercek altına alan yıllık raporunu yayınlayan Uluslararası Af Örgütü, dünyanın şiddetlenen çatışmalar ve uluslararası hukukun neredeyse topyekün çöküşünün korkunç sonuçlarıyla baş başa kaldığını belirtti.

Rapora göre 2023 LGBTİ+ kazanımları şöyle:

Letonya medeni birliktelikleri yasallaştırdı.

Tayvan’da farklı ülke uyruklu eşcinsel çiftlerin çoğunun evlilik hakkı tanındı.

Namibya, ülke dışında yapılan eşcinsel evliliklerde eşlerin göç statülerini düzenli hale getirebilmesine izin verdi.

Fakat 62 ülke onaya dayalı eşcinsel ilişkiyi hala suç saymaya devam ediyor.

2023 LGBTİ+ haklarındaki gerilemeler şöyle:

Rusya, ‘uluslararası LGBT hareketi’ aşırılık yanlısı kabul ederek LGBTİ+ haklarıyla ilgili kamusal etkinlikleri yasakladı.

aşırılık yanlısı kabul ederek LGBTİ+ haklarıyla ilgili kamusal etkinlikleri yasakladı. Çin’de önde gelen bir LGBTİ+ örgütü, LGBTİ+ karşıtı politikalar nedeniyle kapatıldı.

Guatemala’da 34 kişi cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği ve ifadesi nedeniyle öldürüldü.

Uganda, ‘nitelikli eşcinsellik’ suçuna ölüm cezası getirdi.

Küresel değerlendirme şu dört konuya odaklanıyor: Silahlı çatışmalarda sivillere yaklaşım, toplumsal cinsiyet adaletinde hız kazanan gerileme, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve çevre tahribatının en fazla ötekileştirilen topluluklar üzerindeki orantısız etkileri ve üretken yapay zeka dahil yeni ve halihazırdaki teknolojinin oluşturduğu tehditler.

Bu başlıklar Uluslararası Af Örgütü’nün bakış açısına göre 2024’te ve gelecek yıllarda dünya genelinde insan haklarını bekleyen en önemli zorlukları ifade ediyor.