Rusya LGBTİ+’yı ‘terör’ listesine aldı

Rusya Mali İzleme Servisi, LGBTİ+’yı ‘terörist ve aşırılıkçılar’ listesine ekledi.

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Rusya’da yüksek mahkeme ‘aşırılık yanlısı’ olarak sınıflandırdığı LGBTİ+ hareketinin faaliyetlerini yasaklamıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre bu defa Rusya Mali İzleme Servisi, ‘uluslararası LGBT sosyal hareketi ve yapısal öğeleri’ diye adlandırdığı grupları ‘terörist ve aşırılıkçılar’ listesine dahil etti.

Bu listedeki kişi ve kuruluşların banka hesapları da dondurulabilecek. Ancak ‘uluslararası LGBT hareketini’ listeye ekleyen kurumun internet sitesinde, bu adımla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da örgütün ismine yer verilmedi.

Bu nedenle hareketten kastın kim veya kimler olduğu belirsiz.

Ne olmuştu?

Kremlin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından bu savaşı Batı’ya ve Batılı düşünce yapısına karşı bir çatışma alanı olarak kullanıp muhafazakar bir çizgi benimsedi.

Rusya, 2022’de çocuklardan sonra yetişkinler arasında da eşcinsel propagandasını yasakladı. Böylece ‘geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin’ kamuoyunda ve medyadaki her türlü temsili yasa dışı ilan edildi.

Rusya’da mahkeme önceki gün de bir eşcinsel barının iki çalışanını tutukladı. Bu kişilerin ‘aşırılıkçı örgüt’ kurmakla suçlandığı dava, Yüksek Mahkeme’nin LGBTİ+ faaliyetlerini yasaklayan kararından sonra bu bağlamda yaşanan ilk vaka olarak kayıtlara geçti.