Rusya'da 'LGBTİ+ hareketinin faaliyetleri' yasaklandı

Rusya’da yüksek mahkeme ‘aşırılık yanlısı’ olarak sınıflandırdığı LGBTİ+ hareketinin faaliyetlerini yasakladı.

Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

Mahkeme kararıyla Rusya’da LGBTİ+ bireylerin hakları daha da kısıtlanmış oldu.

DW Türkçe’nin Interfax ajansından aktardığın göre, hakimler Rusya Adalet Bakanlığı’nın ilgili başvurusunu onaylayarak, uluslararası kamusal LGBTİ+ hareketini ‘aşırılık yanlısı bir örgüt’ olarak tanıma ve Rusya’daki faaliyetlerini yasaklama kararı aldı.

Mahkeme kararı tepkilere yol açtı. Bağımsız Rus medyası, yargıçların kararında ‘LGBTİ+ hareketine’ kimlerin dahil olduğu konusuna bir açıklık bile getiremedikleri eleştirisini yöneltti.

Baskılar artmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen yıl imzaladığı bir kararnameyle eşcinsel ilişkiler, ‘Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler’ kapsamına dahil edilmişti.

Özellikle Şubat 2022’de Ukrayna’ya savaş açmasından sonra Rusya, ülkedeki toplumsal çeşitliliğe geniş çaplı kısıtlamalara gidiyor. Bu kapsamda Moskova, yaklaşık bir yıl önce, ‘LGBTİ+ propagandasını’ yasaklamıştı.

Yasak eşcinsellerin yaşam tarzlarının sosyal medyada, kitaplarda, filmlerde, medyada, reklamlarda olumlu olarak gösterilmesini ve övülmesini de kapsıyor. Yasağı ihlal edenlere ağır para cezaları uygulanıyor.