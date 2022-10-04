Rusya’dan TikTok’a ‘LGBTİ+ propagandası’, Twitch’e Ukrayna cezası

Rusya, sosyal medya platformu TikTok’a ‘LGBTİ+ propagandası’ yapmaktan; Twitch’e de Ukraynalı bir siyasinin video röportajını kaldırmadığından dolayı para cezası kesti.

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Mahkeme, TikTok’a üç milyon ruble (51 bin dolar), Twitch’e dört milyon ruble (68 bin dolar) para cezasına çarptırdı.

TikTok’a kesilen cezanın nedeni olarak ‘Rusya’da geleneksel olmayan değerleri, LGBTİ+, feminizm, geleneksel cinsel değerlerin çarpık bir şekilde teşvik edilmesi’ gösterildi.

Rusya, 2013 yılında kabul edilen ve herhangi bir kişi veya kuruluşun çocuklara eşcinsel ilişkileri teşvik etmesini yasaklayan mevcut ‘eşcinsel propagandası’ yasasını genişletmeyi düşünüyor. Milletvekilleri, yasanın yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ve küçükleri ‘LGBT propagandasına’ maruz bırakmanın cezalarının artırılması gerektiğini savunuyor.

Rus makamları, Batı tarafından ‘teşvik edilen’ Rus olmayan liberal değerler olduğunu iddia ettikleri şeyler karşısında ‘ahlakı savunduklarını’ söylüyor. İnsan hakları aktivistleri, yasanın Rusya’nın LGBT topluluğunu korkutmak için geniş çapta uygulandığını belirtiyor.

Ukrayna içeriğinden dolayı Twitch’e ceza

Twitch’e verilen cezanın nedeniyse siyasi bir figür olan Oleksiy Arestovych ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanıyla yapılan röportajların yayınlanması. Twitch, bu yılın başlarında Arestovych röportajını yayınlamaktan 3 milyon ruble ceza yemişti.

Rusya, Ukrayna’yı işgal ettikten kısa bir süre sonra ‘orduyu itibarsızlaştırmayı’ yasaklayan ve yüksek cezalar öngören bir yasa çıkarmıştı.

Wikipedia, ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgali’, ‘Rusya’nın Ukrayna’yı işgali esnasında işlenen savaş suçları’ ve ‘Buça Katliamı’ gibi Rusça Wikipedia sayfaları nedeniyle Rus makamları tarafından para cezasına çarptırılmıştı.