Rusya, ‘LGBTİ+ propagandası’ yasağını genişletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ‘LGBTİ+ tanıtımına’ yönelik kısıtlamaları genişleten ve LGBTİ+’ın kamuda ifade edilmesini fiilen yasaklayan bir yasayı imzaladı.

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Reuters’ın aktardığına göre Rusya’da hükümetin deyimiyle ‘LGBTİ+ propagandası’ olarak nitelendirilen yorumu genişleten yeni yasada, eşcinselliği halka açık yerlerde, internette, filmlerde, kitaplarda veya reklamlarda ‘teşvik etme’ girişimi olarak kabul edilen herhangi bir eylem veya bilginin yayılmasına 10 milyon Rus rublesine kadar para cezaları geliyor.

Yasa, Rusya’nın LGBTİ+’yla ilgili içeriklerin çocuklara ‘gösterilmesini’ yasaklayan ‘LGBTİ+ propagandası’na karşı önceki yasayı genişletiyor.

Putin bu yasayı, ‘geleneksel değerleri’ desteklemek için yıllardır sürdüğü söylemi artırdığı ve ülkedeki azınlıklık gruplar ve muhaliflere medya üzerinde baskısını artırdığı sırada onayladı.

Hükümet, onur yürüyüşlerini engellemek ve LGBTİ+ hakları aktivistlerini tutuklamak için mevcut yasayı uzun süredir kullanıyor.