Rusya, ‘LGBTİ+ propagandası’ yasağını genişletiyor

Rusya, ‘LGBTİ+ propagandası’nı teşvik etmeyi tüm yetişkinleri kapsayacak şekilde yasaklayacak düzenlemeler getiriyor. Paylaşımlara para veya sınır dışı cezası verilecek.

8 Nisan 2013’te Amsterdam’daki LGBTİ+ eyleminde bir protestocu Vladimir Putin’i makyajlı bir resmini tutuyor.

Fotoğraf: Cris Toala Olivares (Reuters)

BBC’nin haberine göre düzenleme, çocuklara LGBTİ+ olmak hakkında bilgi vermeyi ceza gerektiren bir suç haline getiren mevcut 2013 yasasının sertleştirilmesini içeriyor.

Rusya, ‘geleneksel olmayan cinsel ilişkileri‘ teşvik edenler için büyük para cezaları getiriyor. Düzenleme, Rusya Parlamentosu alt meclisi tarafından oybirliğiyle onaylandı.

Bu haftanın başında yetkililer, Rus parlamentosunun alt kanadındaki politikacıları yasa teklifini yürürlüğe koymaya çağırdılar. Batı ile medeniyet değerleri üzerine daha geniş bir savaşın parçası olarak tasvir edilen düzenleme, Ukrayna’yı işgal etme kararıyla ilişkilendirildi.

Pornografi, şiddete teşvik ve ırk ayrımcılığı suçlarıyla aynı sayılacak

Teklife göre, ‘geleneksel olmayan yaşam tarzları’ veya ‘aile değerlerinin reddedilmesi’ ile ilgili paylaşımlar yasal olarak pornografi, şiddeti teşvik etme, ırksal, etnik ve dini gerilimleri körükleme ile aynı kabul edilecek.

Yasanın bir başka unsuru, trans bireylere atıfta bulunarak ‘reşit olmayanların cinsiyetlerini değiştirme arzusuna neden olabilecek’ bilgileri yasaklıyor.

LGBTİ+ içerik ve filmler yasaklanacak

Yasa, internette LGBTİ+ konularını tartışan her türlü bilginin engellenmesine ve eşcinselliğin olumlu tasvirlerini içeren filmlerin yasaklanmasına izin verecek.

İnsan hakları savunucuları ve LGBTİ+ grupları, teklifin, aynı cinsiyetten çiftlerin herhangi bir eyleminin veya kamuoyunda söz edilmesinin işlevsel olarak suç sayıldığı anlamına geleceğini söylüyor.

Geniş kapsamlı yasak, kurgusal olmayan paylaşımlarla birlikte edebi eserleri de etkiliyor. Rus edebiyatının klasiklerini bile etkileyebileceği konusunda uyaran yayıncıların sansür endişelerini artırıyor.

Para ve sınır dışı cezası geliyor

Yasa, 50 bin ruble (15 bin TL) ile 400.000 ruble (122 bin TL) arasında para cezası belirlerken, yasağı ihlal eden Rus olmayanlar ülkeden sınır dışı edilmekle karşı karşıya.

Tasarı, Başkan Vladimir Putin tarafından onaylanmadan önce Rus parlamentosunun üst meclisi olan Federasyon Konseyi tarafından onaylanacak.

Hristiyan değelerini korumak için Ukrayna’dayız

Parlamentonun bilgi komitesi başkanı Alexander Khinshtein, ‘Ukrayna’nın işgali kapsamında savaşan Rus askerlerinin geleneksel Hristiyan değerlerini korumak için orada olduklarını’ söyledi.

Rusya Ortodoks Kilisesi başkanı Patrik Kirill de yeni yasayı destekledi. Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını, ‘Batı yanlısı eşcinsel propagandasını destekleyenler ile onları reddedenler arasındaki bir savaş’ olarak tasvir etti.